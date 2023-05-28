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Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Наступна війна Росії після поразки від України

glavcom.ua
Постпутінський режим може спрямувати свою агресію на конфлікти з Японією чи Китаєм

Зміна путінського режиму не означає, що відбудеться автоматична демократизації Росії

Після поразки путінської Росії у російсько-українській війні традиційний мілітаризм і болісний реваншизм озлобленої постпутінської Росії буде спрямований не на Захід та Україну, а на Схід.

Зміна путінського режиму особистої влади не означає автоматичної чи неминучої демократизації Росії і відмови від агресії. Швидше за все, для самозбереження, консервації в нинішньому вигляді, постпутінський режим російської влади може спрямувати свою агресію на конфлікти з Японією чи Китаєм, які мають серйозні територіальні претензії та геополітичну спокусу «розібратися» з ослабленою та приниженою Росією.

Бо черговий шлях війни для Кремля виявиться для влади та населення більш привабливим, ніж чергова «демократична Перебудова» під контролем Заходу та України і з ризиком дефрагментації РФ.

Джерело
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Теги: війна росія путінський режим

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