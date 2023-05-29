Начальник Генштабу Чехії допускає війну НАТО проти Росії
Якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій
Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка допустив ймовірність війни між Росією і НАТО. Про це повідомляє чеське видання Novinky.
За його словами, підготовка і стримування є важливими для запобігання такому сценарію. «Війна між Росією і Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, не є неможливою, вона можлива», – сказав начальник чеського Генштабу.
Ржехка зазначив, що збройні сили країни намагаються підготуватися до потенційного інтенсивного конфлікту, оскільки «Росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з (Північноатлантичним) альянсом».
«Чеська Республіка є членом НАТО, і це приносить переваги, але також накладає певні зобов'язання. Тому, якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів альянсу», – додав він.
Ржехка підкреслив, що враховуючи досвід війни РФ проти України, необхідно зміцнити національну безпеку і, зокрема, якнайшвидше подолати залежність від поставок російських енергоносіїв.
Нагадаємо, Чехія забрала у російських дипломатів квартири та земельні ділянки.
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