Головна Світ Політика
search button user button menu button

Начальник Генштабу Чехії допускає війну НАТО проти Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Начальник Генштабу Чехії допускає війну НАТО проти Росії
Карел Ржехка закликав зміцнити національну безпеку на тлі досвіду війни РФ проти України
фото з відкритих джерел

Якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка допустив ймовірність війни між Росією і НАТО. Про це повідомляє чеське видання Novinky.

За його словами, підготовка і стримування є важливими для запобігання такому сценарію. «Війна між Росією і Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, не є неможливою, вона можлива», – сказав начальник чеського Генштабу.

Ржехка зазначив, що збройні сили країни намагаються підготуватися до потенційного інтенсивного конфлікту, оскільки «Росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з (Північноатлантичним) альянсом».

«Чеська Республіка є членом НАТО, і це приносить переваги, але також накладає певні зобов'язання. Тому, якщо почнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів альянсу», – додав він.

Ржехка підкреслив, що враховуючи досвід війни РФ проти України, необхідно зміцнити національну безпеку і, зокрема, якнайшвидше подолати залежність від поставок російських енергоносіїв.

Нагадаємо, Чехія забрала у російських дипломатів квартири та земельні ділянки.

Читайте також: НАТО готується до війни з Росією? Стало відомо про секретний план Альянсу
Теги: росія війна Чехія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одна ядерка на двох: Токаєв застеріг про небезпечний союз Білорусі та РФ
Одна ядерка на двох: Токаєв застеріг про небезпечний союз Білорусі та РФ
24 травня, 21:24
У війні проти України Башкортостан несе одні з найбільших втрат
«Ви вмираєте за тисячі кілометрів невідомо за що». Резніков звернувся до башкирів
23 травня, 15:04
Навантажені зерновози днюють і ночують на майданчику для відстою автомобілів у Мелітополі
В очікуванні українського контрнаступу окупанти вивозять зерно з Мелітополя
16 травня, 07:47
сирени пролунали у Києві та в багатьох інших областях України
Вибухи у Києві та інших областях України, протести у Сербії: головне за ніч
13 травня, 06:02
Як Україна звільнятиме території. Банкова повідомила деталі контрнаступу
Як Україна звільнятиме території. Банкова повідомила деталі контрнаступу
9 травня, 10:50
Пригожин обіцяв залишити Бахмут, але...
Пригожин і снаряди
7 травня, 15:15
Ворог примусово хоче евакуювати населення до РФ
Окупанти оголосили екстрену евакуацію на Запоріжжі
5 травня, 13:59
Всього для атаки на Україну вночі окупанти застосували до 26 ударних дронів Shahed-136/131
Нічна атака на Миколаївщину: куди влучив дрон
3 травня, 08:00
Влада Миколаївщини закриває доступ до моря та лісу
Влада Миколаївщини закриває доступ до моря та лісу
1 травня, 16:46

Політика

Польща створить комісію, яка розслідуватиме російський вплив у країні
Польща створить комісію, яка розслідуватиме російський вплив у країні
Лукашенко відмовився запроваджувати єдину валюту з Росією
Лукашенко відмовився запроваджувати єдину валюту з Росією
Начальник Генштабу Чехії допускає війну НАТО проти Росії
Начальник Генштабу Чехії допускає війну НАТО проти Росії
Прем'єр Іспанії розпустив парламент і оголосив дату дострокових виборів
Прем'єр Іспанії розпустив парламент і оголосив дату дострокових виборів
Смертна кара або довічне: президент Уганди підписав закон проти ЛГБТ
Смертна кара або довічне: президент Уганди підписав закон проти ЛГБТ
Путін поставив крапку у головному договорі про зброю в Європі
Путін поставив крапку у головному договорі про зброю в Європі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
РФ планує провести великий військовий парад: названо дату і місце
52K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
42K
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
31K
У центральних районах столиці пролунали вибухи – Кличко
24K
Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)
23K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів (оновлено)

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту