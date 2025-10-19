Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єрку Італії обізвали «куртизанкою Трампа». Мелоні відповіла

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єрку Італії обізвали «куртизанкою Трампа». Мелоні відповіла
Трамп та Мелоні провели зустріч у Білому домі
фото: nytimes

Як відомо, Мелоні та Трамп підтримують дружні стосунки

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні різко відреагувала на заяву голови найбільшої профспілки країни CGIL Мауріціо Ландіні, який публічно назвав її «куртизанкою Дональда Трампа», пише «Главком».

Інцидент стався після того, як Ландіні в ефірі звинуватив уряд Мелоні в бездіяльності щодо конфлікту в Газі, заявивши, що вона «не підняла й пальця» і лише виконувала роль «куртизанки Трампа». Він також додав, що «італійці самі вийшли на вулиці, щоб захистити честь країни».

У відповідь Мелоні опублікувала допис у соцмережах, де звинуватила Ландіні в сексистських висловлюваннях, зазначивши, що він використав термін «куртизанка» для «порушення гідності жінки», яка нібито підкоряється чоловічій волі. Вона також наголосила, що ліві політики, які роками виступають за гендерну рівність, тепер без вагань називають жінок принизливими термінами.

Ландіні ж заперечив, що його вислів мав сексистський підтекст, пояснивши, що це була лише метафора для підкреслення політичної залежності Мелоні від Трампа.

Як відомо, Мелоні та Трамп підтримують дружні стосунки, що стало очевидним під час нещодавнього саміту в Єгипті, коли Трамп звернувся до неї зі словами: «Ви прекрасна», що викликало публічний резонанс у США.

Раніше повідомлялось, що глава уряду Італії Джорджа Мелоні виявляє неповагу до журналістів. 

Мелоні після завершення саміту у Вашингтоні з усмішкою заявила, що не бажає спілкуватися з представниками італійських ЗМІ.

До слова, на полях мирного саміту в Єгипті, спрямованого на припинення війни в Газі, Ердоган пообіцяв Мелоні, що знайде спосіб переконати її кинути палити. «Ви маєте чудовий вигляд. Але я мушу змусити вас кинути палити», – сказав він Мелоні.

Теги: Джорджа Мелоні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Італія та Франція підтримали план Трампа щодо Гази
Італія та Франція підтримали план Трампа щодо Гази
29 вересня, 23:31
Уряд Італії підтримує Ізраїль і не визнає Палестину
Мелоні заявила, що Міжнародний кримінальний суд звинуватив її у причетності до геноциду
8 жовтня, 06:22
Реджеп Таїп Ердоган, Джорджія Мелоні та емір Катару шейх Тамім ібн Хамад Аль Тані у Єгипті
Ердоган насварив Мелоні за куріння
14 жовтня, 08:26

Політика

Мерц: візит Зеленського до Трампа показав, наскільки Україні потрібна європейська допомога
Мерц: візит Зеленського до Трампа показав, наскільки Україні потрібна європейська допомога
Прем'єрку Італії обізвали «куртизанкою Трампа». Мелоні відповіла
Прем'єрку Італії обізвали «куртизанкою Трампа». Мелоні відповіла
Протести «NoKings» у США: Венс висміяв учасників, зобразивши Трампа в образі короля
Протести «NoKings» у США: Венс висміяв учасників, зобразивши Трампа в образі короля
Сенатор-демократ закликав Трампа передати «Томагавки» Україні
Сенатор-демократ закликав Трампа передати «Томагавки» Україні
В Аргентині під час дебатів у прямому ефірі помер кандидат у депутати
В Аргентині під час дебатів у прямому ефірі помер кандидат у депутати
Держдеп попередив про «неминуче порушення» перемир’я в Газі: США готуються вжити заходів
Держдеп попередив про «неминуче порушення» перемир’я в Газі: США готуються вжити заходів

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua