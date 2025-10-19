Прем'єрку Італії обізвали «куртизанкою Трампа». Мелоні відповіла

Як відомо, Мелоні та Трамп підтримують дружні стосунки

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні різко відреагувала на заяву голови найбільшої профспілки країни CGIL Мауріціо Ландіні, який публічно назвав її «куртизанкою Дональда Трампа», пише «Главком».

Інцидент стався після того, як Ландіні в ефірі звинуватив уряд Мелоні в бездіяльності щодо конфлікту в Газі, заявивши, що вона «не підняла й пальця» і лише виконувала роль «куртизанки Трампа». Він також додав, що «італійці самі вийшли на вулиці, щоб захистити честь країни».

У відповідь Мелоні опублікувала допис у соцмережах, де звинуватила Ландіні в сексистських висловлюваннях, зазначивши, що він використав термін «куртизанка» для «порушення гідності жінки», яка нібито підкоряється чоловічій волі. Вона також наголосила, що ліві політики, які роками виступають за гендерну рівність, тепер без вагань називають жінок принизливими термінами.

Ландіні ж заперечив, що його вислів мав сексистський підтекст, пояснивши, що це була лише метафора для підкреслення політичної залежності Мелоні від Трампа.

Як відомо, Мелоні та Трамп підтримують дружні стосунки, що стало очевидним під час нещодавнього саміту в Єгипті, коли Трамп звернувся до неї зі словами: «Ви прекрасна», що викликало публічний резонанс у США.

Раніше повідомлялось, що глава уряду Італії Джорджа Мелоні виявляє неповагу до журналістів.

Мелоні після завершення саміту у Вашингтоні з усмішкою заявила, що не бажає спілкуватися з представниками італійських ЗМІ.

До слова, на полях мирного саміту в Єгипті, спрямованого на припинення війни в Газі, Ердоган пообіцяв Мелоні, що знайде спосіб переконати її кинути палити. «Ви маєте чудовий вигляд. Але я мушу змусити вас кинути палити», – сказав він Мелоні.