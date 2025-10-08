Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мелоні заявила, що Міжнародний кримінальний суд звинуватив її у причетності до геноциду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Мелоні заявила, що Міжнародний кримінальний суд звинуватив її у причетності до геноциду
Уряд Італії підтримує Ізраїль і не визнає Палестину
скріншот з відео RAI

Італія не санкціонувала постачання нової зброї Ізраїлю після 7 жовтня 2023 року

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що вона й ще кілька міністрів країни обвинувачуються Міжнародним кримінальним судом у нібито співучасті в геноциді у зв'язку з наступом Ізраїлю в секторі Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Також Міжнародний кримінальний суд звинувачує міністра закордонних справ Антоніо Таяні, міністра оборони Гвідо Крозетто і, ймовірно, главу оборонної групи Leonardo Роберто Чінголані. «Я не вірю, що у світі або в історії є ще один подібний випадок», – каже Мелоні. 

Глава уряду Італії не уточнила, хто саме порушив ці справи. Також італійська прем'єрка зазначила, що «вражена» звинуваченням у співучасті в геноциді, оскільки Італія не санкціонувала постачання нової зброї Ізраїлю після 7 жовтня 2023 року.

Протягом останнього тижня в Італії пройшла серія мітингів проти «масових убивств у секторі Гази». Протестувальники, зокрема, були націлені проти Мелоні, уряд якої дистанціювався від «непропорційних дій» Ізраїлю в секторі Гази. Водночас торговельні та дипломатичні зв'язки з країною розірвано не було, так само як і не було визнано державу Палестина. Ізраїль, зі свого боку, заперечує будь-які звинувачення в геноциді.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази після згоди ХАМАС на перемир'я. Після консультацій із керівництвом, палестинськими політичними силами та міжнародними посередниками, угруповання ХАМАС озвучило офіційну позицію щодо мирної ініціативи президента США Дональда Трампа.

У заяві ХАМАС подякував арабським, ісламським і міжнародним сторонам, а також самому Трампу за зусилля з припинення бойових дій, відкриття гуманітарних коридорів, протидії окупації та насильницькому переселенню населення. Угруповання висловило згоду на звільнення всіх ізраїльських заручників – як живих, так і загиблих – за умовами обміну, запропонованими США. Переговори з цього приводу готові розпочати негайно після виконання певних умов «на місцях».

До слова, Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій проти всіх підрозділів Міжнародного кримінального суду (МКС) вже цього тижня, що може загрожувати його роботі. 

Читайте також:

Теги: Італія Міжнародний суд ООН сектор Гази Джорджа Мелоні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Італія подобається багатіям
Названо найпривабливішу країну ЄС для мільярдерів
8 вересня, 20:43
Глава МЗС Антоніо Таяні (ліворуч), премʼєрка Джорджа Мелоні та міністр інфраструктури Маттео Сальвіні (праворуч)
Італія посилила охорону перших осіб після вбивства Чарлі Кірка
19 вересня, 06:45
Макрон каже, що президент США відкинув ініціативи з визнання Палестини державою
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
Авіаудари вразили багатоповерхову будівлю під назвою Мекка в районі Південного Риму в місті Газа
Армія Ізраїлю зруйнувала найвищу вежу в місті Газа (відео)
29 вересня, 10:10
Нетаньягу вже підтримав план Трампа
Білий дім представив план припинення вогню у Газі
29 вересня, 22:19
Активісти біля Міністерства закордонних справ в Афінах
У декількох країнах пройшли протести на підтримку флотилії, яку перехопив Ізраїль
2 жовтня, 02:16
ХАМАС погодився на план США: Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази
ХАМАС погодився на план США: Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази
4 жовтня, 00:27
Армані залишив по собі величезну спадщину
Два заповіти Армані. Стало відомо, хто отримає модну імперію
23 вересня, 13:24
22 вересня мітингувальники заблокували під'їзні дороги до портів Італії, а в центрі Мілана спалахнули сутички
Протести в Італії, розмова Зеленського та Рютте. Головне за 22 вересня
22 вересня, 21:08

Політика

В Еквадорі протестувальники напали на президентський кортеж
В Еквадорі протестувальники напали на президентський кортеж
Мелоні заявила, що Міжнародний кримінальний суд звинуватив її у причетності до геноциду
Мелоні заявила, що Міжнародний кримінальний суд звинуватив її у причетності до геноциду
Нові заяви Трампа, побоювання США щодо ракет Tomahawk для України: головне за ніч
Нові заяви Трампа, побоювання США щодо ракет Tomahawk для України: головне за ніч
У США схвалено проєкт винищувача нового покоління для ВМС США
У США схвалено проєкт винищувача нового покоління для ВМС США
США переживають, чи зможуть контролювати використання Tomahawk в Україні – Axios
США переживають, чи зможуть контролювати використання Tomahawk в Україні – Axios
Ердоган закликав Путіна активізувати дипломатію для завершення війни
Ердоган закликав Путіна активізувати дипломатію для завершення війни

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua