Мелоні заявила, що Міжнародний кримінальний суд звинуватив її у причетності до геноциду

Італія не санкціонувала постачання нової зброї Ізраїлю після 7 жовтня 2023 року

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що вона й ще кілька міністрів країни обвинувачуються Міжнародним кримінальним судом у нібито співучасті в геноциді у зв'язку з наступом Ізраїлю в секторі Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Також Міжнародний кримінальний суд звинувачує міністра закордонних справ Антоніо Таяні, міністра оборони Гвідо Крозетто і, ймовірно, главу оборонної групи Leonardo Роберто Чінголані. «Я не вірю, що у світі або в історії є ще один подібний випадок», – каже Мелоні.

Глава уряду Італії не уточнила, хто саме порушив ці справи. Також італійська прем'єрка зазначила, що «вражена» звинуваченням у співучасті в геноциді, оскільки Італія не санкціонувала постачання нової зброї Ізраїлю після 7 жовтня 2023 року.

Протягом останнього тижня в Італії пройшла серія мітингів проти «масових убивств у секторі Гази». Протестувальники, зокрема, були націлені проти Мелоні, уряд якої дистанціювався від «непропорційних дій» Ізраїлю в секторі Гази. Водночас торговельні та дипломатичні зв'язки з країною розірвано не було, так само як і не було визнано державу Палестина. Ізраїль, зі свого боку, заперечує будь-які звинувачення в геноциді.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази після згоди ХАМАС на перемир'я. Після консультацій із керівництвом, палестинськими політичними силами та міжнародними посередниками, угруповання ХАМАС озвучило офіційну позицію щодо мирної ініціативи президента США Дональда Трампа.

У заяві ХАМАС подякував арабським, ісламським і міжнародним сторонам, а також самому Трампу за зусилля з припинення бойових дій, відкриття гуманітарних коридорів, протидії окупації та насильницькому переселенню населення. Угруповання висловило згоду на звільнення всіх ізраїльських заручників – як живих, так і загиблих – за умовами обміну, запропонованими США. Переговори з цього приводу готові розпочати негайно після виконання певних умов «на місцях».

До слова, Сполучені Штати розглядають можливість запровадження санкцій проти всіх підрозділів Міжнародного кримінального суду (МКС) вже цього тижня, що може загрожувати його роботі.