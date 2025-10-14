Ердоган насварив Мелоні за куріння

Мелоні зізналася, що знову почала палити

Антитютюнова кампанія турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана має нову ціль: прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

На полях мирного саміту в Єгипті, спрямованого на припинення війни в Газі, Ердоган пообіцяв Мелоні, що знайде спосіб переконати її кинути палити. «Ви маєте чудовий вигляд. Але я мушу змусити вас кинути палити», – сказав він Мелоні.

Однак президент Франції Еммануель Макрон, який стояв поруч, швидко розвіяв надії Ердогана. «Це неможливо!», – сказав він зі сміхом.

«Я знаю, я знаю», – відповіла Мелоні, додавши попередження, що відмова від куріння може зробити її менш товариською, – «Я не хочу нікого вбивати».

У книзі, заснованій на серії інтерв'ю, Мелоні зізналася, що знову почала палити після 13-річної перерви. Але вона також визнала, що куріння допомогло їй налагодити стосунки з іншими політиками, зокрема з президентом Тунісу Каїсом Саїдом.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розпочав масштабну кампанію проти ожиріння – тепер громадян можуть публічно зважувати прямо на вулицях. Деякі вважають цю ініціативу авторитарною та принизливою.