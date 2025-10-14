Головна Світ Політика
Ердоган насварив Мелоні за куріння

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ердоган насварив Мелоні за куріння
Реджеп Таїп Ердоган, Джорджія Мелоні та емір Катару шейх Тамім ібн Хамад Аль Тані у Єгипті
Мелоні зізналася, що знову почала палити

Антитютюнова кампанія турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана має нову ціль: прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

На полях мирного саміту в Єгипті, спрямованого на припинення війни в Газі, Ердоган пообіцяв Мелоні, що знайде спосіб переконати її кинути палити. «Ви маєте чудовий вигляд. Але я мушу змусити вас кинути палити», – сказав він Мелоні.

Однак президент Франції Еммануель Макрон, який стояв поруч, швидко розвіяв надії Ердогана. «Це неможливо!», – сказав він зі сміхом.

«Я знаю, я знаю», – відповіла Мелоні, додавши попередження, що відмова від куріння може зробити її менш товариською, – «Я не хочу нікого вбивати».

У книзі, заснованій на серії інтерв'ю, Мелоні зізналася, що знову почала палити після 13-річної перерви. Але вона також визнала, що куріння допомогло їй налагодити стосунки з іншими політиками, зокрема з президентом Тунісу Каїсом Саїдом.

До слова, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розпочав масштабну кампанію проти ожиріння – тепер громадян можуть публічно зважувати прямо на вулицях. Деякі вважають цю ініціативу авторитарною та принизливою.

