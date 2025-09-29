Італія та Франція підтримали план Трампа щодо Гази

Нетаньягу раніше зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа

Білий дім представив план завершення війни в Газі, яикй складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план. Із заявами щодо Гази вийшли Франція та Італія, які також висловили підтримку цього плану, пише «Главком».

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у ХАМАСу немає іншого вибору, окрім як негайно звільнити всіх заручників і дотримуватися цього плану

«Франція готова зробити свій внесок. Вона пильно стежитиме за зобов'язаннями кожної сторони», – додав він.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зазначила, що італійський уряд давно прагне підтримувати всі зусилля, спрямовані на припинення війни в Газі та забезпечення звільнення заручників.

«План, який Італія вітає, представляє амбітний проєкт стабілізації, реконструкції та розвитку сектору Газа за повної участі регіональних партнерів. У цих рамках Італія готова зробити свій внесок у тісній координації зі Сполученими Штатами, європейськими та регіональними партнерами, і дякує президенту Трампу за його посередницьку роботу та зусилля, спрямовані на встановлення миру на Близькому Сході. Тому Італія закликає всі сторони скористатися цією можливістю та прийняти план», –написала вона.

Також Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа або буде йому протидіяти.

Своєю чергою президент Трамп додав, що мирна угода щодо Гази практично погоджена.

«Єдина сторона, яка лишається для згоди – ХАМАС. Якщо вони відмовляться, Нетаньягу отримає мою повну підтримку», – каже він.

Ще американський лідер додав, що це потенційно «один із найвеличніших днів в історії цивілізації».

Незадовго до початку пресконференції лідерів обох країн Білий дім опублікував запропонований план, який містить 20 основних пунктів. У ньому зазначено, що Газа стає «зоною, вільною від терору та радикалізму», яка не становить загрози для своїх сусідів.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп представив союзникам свій план завершення війни у Газі.

Також повідомлялось, що Трамп оголосив про проведення ефективних переговорів, спрямованих на підписання фінальної мирної угоди для завершення війни у Секторі Гази.

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни.