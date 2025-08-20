Головна Світ Політика
search button user button menu button

Джорджу Мелоні звинувачено у зневажливому ставленні до журналістів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Джорджу Мелоні звинувачено у зневажливому ставленні до журналістів
Федерація італійської преси звинуватила Мелоні
фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency

Мелоні після завершення саміту у Вашингтоні заявила, що не бажає спілкуватися з представниками італійських ЗМІ, що викликало хвилю критики 

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні виявляє неповагу до журналістів. Як пише «Главком», про це повідомляється на сайті Федерації італійської преси (FNSI).

Мелоні після завершення саміту у Вашингтоні з усмішкою заявила, що не бажає спілкуватися з представниками італійських ЗМІ.

Коментуючи ці слова, генеральний секретар FNSI Олесандра Костанте зазначила, що прем'єрка не приховує свого неповажного ставлення до преси. Костанте підкреслила, що Мелоні замінила пресконференції на довгі онлайн-монологи, які є пропагандою без заслуховування доводів і питань журналістів.

За її словами, слова прем'єр-міністерки свідчать про складний характер її відносин з італійською пресою. «Це підтверджує брак поваги щодо ЗМІ. Загальновідомо, що Мелоні не любить журналістів та їхні запитання», – наводяться слова Костанте на сайті FNSI.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що визнання палестинської державності до завершення політичного процесу на Близькому Сході буде «контрпродуктивним» і не сприятиме врегулюванню конфлікту.

До слова, Італійське космічне агентство (ASI) підписало угоду з американською компанією SpaceX, яка належить Ілону Маску, про проведення наукових експериментів на Марсі.

Теги: ЗМІ Італія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мелоні: я вважаю, що визнання держави Палестина без існування держави Палестина може бути навіть контрпродуктивним
Мелоні назвала «контрпродуктивним» визнання Палестини
26 липня, 18:12
Чоловік, який повернувся до життя через пів години після «смерті», зараз госпіталізований для обстежень
У Італії чоловіка визнали померлим, але через пів години він покликав своїх доньок
20 липня, 20:25
Валерій Меладзе виступатиме у Італії
Українці розкупили квитки на концерт Меладзе в Італії
26 липня, 06:49
Президент Італії Серджіо Маттарелла потрапив у список, бо порівняв РФ з нацистською Німеччиною
Італія викликала російського посла через «список русофобії»
30 липня, 14:49
Росіяни активно мандрують до Франції
Росіяни стали частіше подорожувати Європою: три країни, де їх найбільше
29 липня, 15:45
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
9 серпня, 22:37
Італія є абсолютним лідером за кількістю кишенькових злодіїв
Пильнуйте гаманець: у якій країні ЄС туристи найчастіше стикаються із крадіжками
5 серпня, 15:12
В Італії зафіксували водяний смерч
Туристи в паніці бігли з пляжу. На узбережжя Італії обрушилися два смерчі (відео)
5 серпня, 16:34
Деякі пляжі Італії майже порожні
«Космічні» ціни на італійських пляжах відлякують туристів
13 серпня, 12:18

Політика

Джорджу Мелоні звинувачено у зневажливому ставленні до журналістів
Джорджу Мелоні звинувачено у зневажливому ставленні до журналістів
Білорусь збирається посилити військову співпрацю з Іраном
Білорусь збирається посилити військову співпрацю з Іраном
Китай стрімко нарощує ядерний арсенал: Reuters підрахував кількість зброї
Китай стрімко нарощує ядерний арсенал: Reuters підрахував кількість зброї
Росія погодилася на гарантії безпеки для України
Росія погодилася на гарантії безпеки для України
Путін обговорив переговори щодо України з Ердоганом
Путін обговорив переговори щодо України з Ердоганом
Мінськ пропонує організувати зустріч Зеленського і Путіна
Мінськ пропонує організувати зустріч Зеленського і Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2312
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1963
Припинення вогню не буде. Що далі?
1882
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1707
Нічний масований удар РФ по Україні: Повітряні сили повідомили деталі

Новини

Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Сьогодні, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Сьогодні, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Сьогодні, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Сьогодні, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua