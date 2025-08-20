Джорджу Мелоні звинувачено у зневажливому ставленні до журналістів

Мелоні після завершення саміту у Вашингтоні заявила, що не бажає спілкуватися з представниками італійських ЗМІ, що викликало хвилю критики

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні виявляє неповагу до журналістів. Як пише «Главком», про це повідомляється на сайті Федерації італійської преси (FNSI).

Мелоні після завершення саміту у Вашингтоні з усмішкою заявила, що не бажає спілкуватися з представниками італійських ЗМІ.

Коментуючи ці слова, генеральний секретар FNSI Олесандра Костанте зазначила, що прем'єрка не приховує свого неповажного ставлення до преси. Костанте підкреслила, що Мелоні замінила пресконференції на довгі онлайн-монологи, які є пропагандою без заслуховування доводів і питань журналістів.

За її словами, слова прем'єр-міністерки свідчать про складний характер її відносин з італійською пресою. «Це підтверджує брак поваги щодо ЗМІ. Загальновідомо, що Мелоні не любить журналістів та їхні запитання», – наводяться слова Костанте на сайті FNSI.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що визнання палестинської державності до завершення політичного процесу на Близькому Сході буде «контрпродуктивним» і не сприятиме врегулюванню конфлікту.

До слова, Італійське космічне агентство (ASI) підписало угоду з американською компанією SpaceX, яка належить Ілону Маску, про проведення наукових експериментів на Марсі.