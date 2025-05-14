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Президент Бразилії спробує переконати Путіна на зустріч із Зеленським

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент Бразилії спробує переконати Путіна на зустріч із Зеленським
Луїс Інасіу Лула да Сілва пообіцяв, що спробує поговорити з Путіним
колаж: glavcom.ua

Китай та Бразилія опублікували спільну заяву, в якій привітали пропозицію Путіна розпочати прямі переговори з Україною

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва планує переконати російського диктатора Володимира Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ouest-France.

Луїс Інасіу Лула да Сілва пообіцяв, що спробує поговорити з Путіним: «Мені нічого не коштує сказати йому: «Гей, товаришу Путін, їдь до Стамбула та домовляйся, заради Бога».

Зокрема, Китай та Бразилія опублікували спільну заяву, в якій привітали пропозицію Путіна розпочати прямі переговори з Україною. У заяві обидві країни також назвали прямий діалог «єдиним способом припинити конфлікт».

Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ.

Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

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Водночас, за даними російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах у Стамбулі 15 травня. Також до делегації увійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі в четвер, 15 травня. Однак поки що більше нічого з цього приводу Кремль коментувати не збирається.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

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Теги: Бразилія путін переговори перемир'я

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