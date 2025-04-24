Великий розлом вселенського православ'я. Перші дзвіночки

«Нам треба буде обрати, з ким будуть наші церкви»

Половина помісних церков знаходиться на Балканах

Щодо заяв Сербського патріарха та прирівнювання «русского мира» до православного світу, в якому б він хотів бачити Сербську церкву у випадку глобального перерозподілу.

Не можна виключати, що це перші дзвоники великої трансформації вселенського православ'я.

Є ймовірність, що після завершення поточного раунду російсько-української війни частина помісних церков (плюс неканонічні церкви типу Коптської) визнає центром православ'я Москву і фактично разом з нею створить нову православну «ойкумену».

Інші залишаться з Константинополем.

І це нарешті розв'яже Константинополю руки переформатувати вселенське православ'я, відмовившись від історичної моделі, яка перетворилась на конфедерацію національних церков.

Той факт, що половина помісних церков знаходиться на Балканах, бо виникла внаслідок російсько-турецьких війн, стане анахронізмом.

Чи треба роздирати собі обличчя і впадати у відчай? Ні.

Проблема для нас у тому, що Україна знаходиться якраз на розломі цих світів.

І нам треба буде обрати, з ким будуть наші церкви.

Бути одночасно і там, і там не вийде.