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Тетяна Деркач Релігійний публіцист, блогер

Великий розлом вселенського православ'я. Перші дзвіночки

glavcom.ua
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«Нам треба буде обрати, з ким будуть наші церкви»
фото: pomisna.info

Половина помісних церков знаходиться на Балканах

Щодо заяв Сербського патріарха та прирівнювання «русского мира» до православного світу, в якому б він хотів бачити Сербську церкву у випадку глобального перерозподілу.

Не можна виключати, що це перші дзвоники великої трансформації вселенського православ'я.

Є ймовірність, що після завершення поточного раунду російсько-української війни частина помісних церков (плюс неканонічні церкви типу Коптської) визнає центром православ'я Москву і фактично разом з нею створить нову православну «ойкумену».

Інші залишаться з Константинополем.

І це нарешті розв'яже Константинополю руки переформатувати вселенське православ'я, відмовившись від історичної моделі, яка перетворилась на конфедерацію національних церков.

Той факт, що половина помісних церков знаходиться на Балканах, бо виникла внаслідок російсько-турецьких війн, стане анахронізмом.

Чи треба роздирати собі обличчя і впадати у відчай? Ні.

Проблема для нас у тому, що Україна знаходиться якраз на розломі цих світів.

І нам треба буде обрати, з ким будуть наші церкви.

Бути одночасно і там, і там не вийде.

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Джерело
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Теги: Україна релігія церква росія

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