Великий розлом вселенського православ'я. Перші дзвіночки
Половина помісних церков знаходиться на Балканах
Щодо заяв Сербського патріарха та прирівнювання «русского мира» до православного світу, в якому б він хотів бачити Сербську церкву у випадку глобального перерозподілу.
Не можна виключати, що це перші дзвоники великої трансформації вселенського православ'я.
Є ймовірність, що після завершення поточного раунду російсько-української війни частина помісних церков (плюс неканонічні церкви типу Коптської) визнає центром православ'я Москву і фактично разом з нею створить нову православну «ойкумену».
Інші залишаться з Константинополем.
І це нарешті розв'яже Константинополю руки переформатувати вселенське православ'я, відмовившись від історичної моделі, яка перетворилась на конфедерацію національних церков.
Той факт, що половина помісних церков знаходиться на Балканах, бо виникла внаслідок російсько-турецьких війн, стане анахронізмом.
Чи треба роздирати собі обличчя і впадати у відчай? Ні.
Проблема для нас у тому, що Україна знаходиться якраз на розломі цих світів.
І нам треба буде обрати, з ким будуть наші церкви.
Бути одночасно і там, і там не вийде.
Коментарі — 0