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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Російська мова та русифікація. Як від цього захиститись?

glavcom.ua
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Росіяни нападають на кожного, де бачать «утиски російської мови»
карикатура: Kusto

«Ніхто не навʼяже захист російської мови носіям, якщо ви не будете її носієм»

«Захід хоче провести русифікацію України під міжнародним контролем»? Це абсолютна брехня.

В оригіналі колонки Daily Mail ця теза звучить так: «можуть бути запропоновані спеціальні засоби захисту для носіїв російської мови».

Як від цього захиститись? Не бути носієм російської мови. Не триндіти з дітьми російською мовою. Не триматися за маленького прутня Булгакова, а відкрити для себе водопад західної літератури, струсити пил із Розстріляного Відродження, де кожен другий митець – геній світового рівня.

Путін не приховував, що розглядає російську мову, як скріплюючу силу для побудови єдиної російської нації. Що це єдиний шанс утриматись на вістрі глобальних змін. Є купа його промов про це.

Тож варто свідомо позбавити Росію цього потужного інструменту. Навіть, якщо тобі було удобно. Раніше лопухом робити гігієну дупи теж було сильно удобно. Або ти блогер-мільйонник, який пише «генацыд» – на русском. Це справді приклад для наслідування?

Мої батьки пережили професійне зросійщення. І мій перший буквар був російською. За місяць до школи, коли ми повернулись до України – мама дала український і сказала, що кілька літер доведеться перевчити. Мова йшла про «і» та «и». Я сказала, що все знаю і кинула буквар за піч на два тижні. За півроку я читала українські казки і насолоджувалась пригодами Котигорошка. З другого класу віршую і пишу власні тексти.

Попри життя в Сумській області – я не знала творчості російських груп. Бо мати діставала мені закордонні диски. Або наші. У десятому класі знайшла на ринку «Крихітку Цахес», якою я марила.

Коли у 8-му класі наша вчителька сказала, що треба вчити російську мову, бо усі ми поїдемо вчитись до Харкова, я сказала, що це маячня. І вона це зрозуміє. Вона була прекрасною жінкою, родом із Донбасу – така еталонна слобожанська козачка. Тепер у неї нема дому предків, а сини в армії.

Я не бачу для себе перспектив у російській мові, які би мене чіпляли. Так само не бачу притомних інтелектуалів. Це мертве державне утворення, яке здохне, якщо його не підживлюватимуть українців талантами, хистом та інтелектом. Власне, тому імперія і влаштувала цю війну, бо джерело талантів – прикрило краник.

У Росії нема нікого талановитого без українського кореня і бажання заробити на російській мові. Навіть, герой-@бака Джигурда і той із Києва. Гоша Куценко – типовий воділа маршрутки «Мелітополь-Запоріжжя», але тридцять років бабйо на РФ сохло, бо дуже гарний.

Ніхто не навʼяже захист російської мови носіям, якщо ви не будете її носієм. Врешті, коли не буде носіїв російської в Україні. Крапка.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Daily Mail Борис Джонсон мова росія

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