Російська мова та русифікація. Як від цього захиститись?

«Ніхто не навʼяже захист російської мови носіям, якщо ви не будете її носієм»

«Захід хоче провести русифікацію України під міжнародним контролем»? Це абсолютна брехня.

В оригіналі колонки Daily Mail ця теза звучить так: «можуть бути запропоновані спеціальні засоби захисту для носіїв російської мови».

Як від цього захиститись? Не бути носієм російської мови. Не триндіти з дітьми російською мовою. Не триматися за маленького прутня Булгакова, а відкрити для себе водопад західної літератури, струсити пил із Розстріляного Відродження, де кожен другий митець – геній світового рівня.

Путін не приховував, що розглядає російську мову, як скріплюючу силу для побудови єдиної російської нації. Що це єдиний шанс утриматись на вістрі глобальних змін. Є купа його промов про це.

Тож варто свідомо позбавити Росію цього потужного інструменту. Навіть, якщо тобі було удобно. Раніше лопухом робити гігієну дупи теж було сильно удобно. Або ти блогер-мільйонник, який пише «генацыд» – на русском. Це справді приклад для наслідування?

Мої батьки пережили професійне зросійщення. І мій перший буквар був російською. За місяць до школи, коли ми повернулись до України – мама дала український і сказала, що кілька літер доведеться перевчити. Мова йшла про «і» та «и». Я сказала, що все знаю і кинула буквар за піч на два тижні. За півроку я читала українські казки і насолоджувалась пригодами Котигорошка. З другого класу віршую і пишу власні тексти.

Попри життя в Сумській області – я не знала творчості російських груп. Бо мати діставала мені закордонні диски. Або наші. У десятому класі знайшла на ринку «Крихітку Цахес», якою я марила.

Коли у 8-му класі наша вчителька сказала, що треба вчити російську мову, бо усі ми поїдемо вчитись до Харкова, я сказала, що це маячня. І вона це зрозуміє. Вона була прекрасною жінкою, родом із Донбасу – така еталонна слобожанська козачка. Тепер у неї нема дому предків, а сини в армії.

Я не бачу для себе перспектив у російській мові, які би мене чіпляли. Так само не бачу притомних інтелектуалів. Це мертве державне утворення, яке здохне, якщо його не підживлюватимуть українців талантами, хистом та інтелектом. Власне, тому імперія і влаштувала цю війну, бо джерело талантів – прикрило краник.

У Росії нема нікого талановитого без українського кореня і бажання заробити на російській мові. Навіть, герой-@бака Джигурда і той із Києва. Гоша Куценко – типовий воділа маршрутки «Мелітополь-Запоріжжя», але тридцять років бабйо на РФ сохло, бо дуже гарний.

Ніхто не навʼяже захист російської мови носіям, якщо ви не будете її носієм. Врешті, коли не буде носіїв російської в Україні. Крапка.