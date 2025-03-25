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У Чехії стався вибух на складі боєприпасів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Чехії стався вибух на складі боєприпасів
На місці події працюють 11 пожежних підрозділів
фото з відкритих джерел

Найімовірнішою причиною вибуху є дефект технології виробництва в одному з цехів

У Чехії у вівторок, 25 березня, стався вибух на складі заводу з виробництва боєприпасів Poličské strojírny, який належить холдингу STV Invest. Щонайменше одна людина отримала важкі поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на iRozhlas.

За даними рятувальної служби Чехії, пожежники евакуювали людей з території та оголосили третій рівень тривоги з чотирьох.

Важкопораненого уже доправили до лікарні. На місці події працюють 11 пожежних підрозділів.

За словами речниці міста Полічка Надєжди Шауерової, через інцидент дорогу з Полічки до Короухве закрито до подальшого повідомлення.

Як повідомлялося, у Свєнтокшиському воєводстві на півдні Польщі стався вибух і пожежа на заводі Mesko з виробництва боєприпасів.

Нагадаємо, шестеро людей отримали поранення у результаті вибуху на заводі з виробництва вибухових речовин. Інцидент стався у місті Хавалі-В'єхо на заводі компанії Rheinmetall Expal Munitions, яка спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів, мінометних снарядів і снарядів середнього калібру, а також ракетних двигунів.

До слова, у Туреччині прогримів вибух на оборонному заводі в місті Баликесир, що розташоване в західній частині країни.

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Теги: боєприпаси вибух Чехія

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