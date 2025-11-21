Президент Ірану запропонував перенести столицю з Тегерану через критичну проблему

Поєднання гострої посухи та катастрофічного осідання ґрунту робить подальше існування багатомільйонного мегаполіса неможливим

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна «більше не має вибору» і висловив нагальну необхідність перенести столицю з Тегерана через критичні екологічні проблеми, що загрожують існуванню міста. Про це пише «Главком» із посиланням на Iran International.

За його словами, поєднання гострої посухи та катастрофічного осідання ґрунту робить подальше існування багатомільйонного мегаполіса неможливим.

Масуд Пезешкіан підкреслив, що екологічні проблеми Тегерана, де проживає близько 15 млн людей, досягли критичної межі. «Коли ми говоримо, що земля осідає на 30 сантиметрів щодня, це означає катастрофу», – цитує президента видання Iran International.

Він також звернув увагу на скорочення запасів води внаслідок найсильнішої за кілька десятиліть посухи. Раніше, на початку листопада, Al Jazeera повідомляла про високий ризик того, що Тегеран може залишитися без доступу до питної води протягом двох тижнів. Пезешкіан навіть припускав необхідність евакуації 15 млн жителів столиці.

Президент Ірану закликав чиновників до негайної співпраці, попереджаючи, що інакше на країну чекає «похмуре майбутнє». «Захист довкілля – це не жарт. Ігнорувати її означає підписувати собі вирок», – підсумував Пезешкіан.

