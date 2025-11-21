Головна Світ Політика
Президент Ірану запропонував перенести столицю з Тегерану через критичну проблему

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Президент Ірану оголосив про необхідність перенести столицю з Тегерана
фото із відкритих джерел

Поєднання гострої посухи та катастрофічного осідання ґрунту робить подальше існування багатомільйонного мегаполіса неможливим

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна «більше не має вибору» і висловив нагальну необхідність перенести столицю з Тегерана через критичні екологічні проблеми, що загрожують існуванню міста. Про це пише «Главком» із посиланням на Iran International.

За його словами, поєднання гострої посухи та катастрофічного осідання ґрунту робить подальше існування багатомільйонного мегаполіса неможливим.

Масуд Пезешкіан підкреслив, що екологічні проблеми Тегерана, де проживає близько 15 млн людей, досягли критичної межі. «Коли ми говоримо, що земля осідає на 30 сантиметрів щодня, це означає катастрофу», – цитує президента видання Iran International.

Він також звернув увагу на скорочення запасів води внаслідок найсильнішої за кілька десятиліть посухи. Раніше, на початку листопада, Al Jazeera повідомляла про високий ризик того, що Тегеран може залишитися без доступу до питної води протягом двох тижнів. Пезешкіан навіть припускав необхідність евакуації 15 млн жителів столиці.

Президент Ірану закликав чиновників до негайної співпраці, попереджаючи, що інакше на країну чекає «похмуре майбутнє». «Захист довкілля – це не жарт. Ігнорувати її означає підписувати собі вирок», – підсумував Пезешкіан.

Нагадаємо, Тегеран, мегаполіс із понад 10 мільйонами жителів, опинився на порозі безпрецедентної гуманітарної катастрофи. Президент Ірану Масуд Пезешкіан та високопосадовці країни попереджають про критичний брак питної води, що може призвести до необхідності евакуації столиці. 

До слова, основне джерело питної води для жителів столиці Ірана ризикує вичерпатися протягом двох тижнів через посуху, що охопила країну.

