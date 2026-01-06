Зустріч «коаліції охочих»: опубліковано заяву за підсумками перемовин

Лідери «коаліції охочих» заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій безпеки для України

Лідери «коаліції охочих» оприлюднили заяву за підсумками переговорів у Парижі під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опубліковану заяву.

«Члени коаліції, України та Сполучених Штатів зібралися сьогодні в Парижі. Ми всі наголосили на нашій відданості справедливому та тривалому миру в Україні відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй та вітали досягнутий прогрес, зокрема в переговорах між американцями, українцями, європейськими та іншими партнерами», – йдеться в тексті заяви.

Як зазначається, «коаліція охочих» чітко заявила, що «здатність України захищатися є критично важливою для забезпечення майбутнього колективної безпеки України та євроатлантичного регіону».

«Ми підтвердили, що забезпечення суверенітету та тривалої безпеки України має бути невід'ємною частиною мирної угоди, і що будь-яке врегулювання має бути підкріплене надійними гарантіями безпеки для України. Ми готові взяти на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично обов'язкових гарантій, які будуть активовані після набрання чинності припинення вогню, на додаток до двосторонніх угод про безпеку та відповідно до наших відповідних правових та конституційних домовленостей», – вказано в заяві.

Участь у запропонованому механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США

Компонентами зобов’язань буде, зокрема, участь у запропонованому механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США. «Буде діяти безперервна, надійна система моніторингу режиму припинення вогню, включаючи внески членів «коаліції охочих». «Коаліція охочих» також буде представлена ​​в спеціальній комісії, яка буде створена для розгляду будь-яких порушень, встановлення відповідальності та визначення засобів правового захисту», – зазначається в тексті.

Підтримка ЗСУ

Другим компонентом названа підтримка Збройних сил України. «Коаліція погодилася продовжувати критично важливу довгострокову військову допомогу та озброєння Збройним Силам України для забезпечення їхньої стійкої спроможності, оскільки вони залишатимуться першою лінією оборони та стримування. Це включатиме, але не обмежуватиметься: довгостроковими оборонними пакетами; підтримкою фінансування закупівлі зброї; продовженням співпраці з Україною щодо її національного бюджету для фінансування збройних сил; доступом до оборонних складів, які можуть надати швидку додаткову підтримку у разі майбутнього збройного нападу; наданням практичної та технічної підтримки Україні у будівництві оборонних укріплень», – перераховується в заяві.

Багатонаціональні сили

Окремо прописаний пункт щодо багатонаціональних сил для України, що «складатимуться з внесків країн, які бажають припинити вогонь у рамках коаліції, для підтримки відновлення збройних сил України та підтримки стримування».

«Було проведено скоординоване військове планування для підготовки до заходів щодо заходів в повітрі, на морі та на суші, а також для відновлення Збройних сил України. Ми підтвердили, що ці заходи повинні бути суворо впроваджені на прохання України після того, як буде досягнуто достовірного припинення бойових дій. Ці елементи будуть здійснюватися під керівництвом Європи, також за участю неєвропейських членів Коаліції, та із запропонованої підтримки США», – деталізується в тексті.

Зобов'язання щодо надання підтримки Україні у разі майбутнього збройного нападу

Щодо зобов'язань підтримки України у разі майбутнього збройного нападу Росії з метою відновлення миру, лідери домовилися завершити їх узгодження, які будуть визначати підхід до підтримки України та відновлення миру та безпеки у разі майбутнього збройного нападу Росії. «Ці зобов'язання можуть включати використання військового потенціалу, розвідувальну та логістичну підтримку, дипломатичні ініціативи, прийняття додаткових санкцій», – кажуть лідери «коаліції охочих».

Зобов'язання поглиблювати довгострокове співробітництво з Україною у сфері оборони

Також лідери відзначили зобов'язання щодо поглиблення довгострокового співробітництва в галузі оборони з Україною. «Ми домовилися, що продовжуватимемо розвивати та поглиблювати взаємовигідне співробітництво в галузі оборони з Україною, зокрема: навчання, спільне виробництво оборонної промисловості, зокрема з використанням відповідних європейських інструментів, та співробітництво в галузі розвідки. Ми також вирішили створити координаційний центр США/Україна/коаліція в оперативному штабі коаліції в Парижі», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні.

Раніше повідомлялося, що начальники генеральних штабів збройних сил країн «коаліції охочих» під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації.

До слова, у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та премʼєром Великої Британії Кіром Стармером декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після припинення вогню.