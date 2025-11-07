Іран просив Трампа зняти санкції

За словами американського лідера, він готовий послабити санкції проти Ірану

Американський президент Дональд Трамп розповів, що Іран запитував, чи можуть США скасовувати санкції проти нього. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Трамп розповів, що Іран перебуває під «дуже жорсткими американськими санкціями». Президент США наголосив, що обмеження «ускладнюю реалізацію його планів». «Я готовий вислухати це питання, і ми подивимося, що буде далі, але я готовий до цього», – сказав він.

Нагадаємо, у жовтні Сполучені Штати Америки оголосили про запровадження нових санкцій проти Ірану на підтримку механізму «швидкого відновлення» санкцій та обмежень ООН. Причиною названо «значне невиконання» Іраном своїх ядерних зобов'язань. Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «ніколи не матиме ядерної зброї».

До слова, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі перебуває під цілодобовою охороною австрійських спецслужб через погрози Ірану. Тегеран звинувачував Гроссі в організації атак на ядерну інфраструктуру, зокрема передачі конфіденційних даних Ізраїлю.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що провів окремі перемовини з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним щодо денуклеаризації.