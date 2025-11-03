Президент Ірану пообіцяв відновлення всіх ядерних об'єктів «з більшою силою»

Пезешкіан відновить розбомблені ядерні об'єкти

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран відновить усі свої ядерні об'єкти «з більшою силою» після ударів, завданих США. Про це повідомило агентство Reuters, пише «Главком».

Пезешкіан зробив цю заяву під час візиту до Організації з атомної енергії країни, де він зустрівся з керівниками іранської ядерної промисловості.

«Знищення будівель та заводів не створить для нас проблем, ми відновимо їх і з більшою силою», – цитують іранського президента державні ЗМІ. При цьому він наголосив, що країна не прагне отримати ядерну зброю.

«Все це призначене для вирішення проблем людей, для боротьби з хворобами, для здоров'я людей», – сказав Пезешкіан, пояснюючи цивільне призначення ядерної діяльності Ірану.

Напруга між Тегераном і Вашингтоном зросла в червні, коли США завдали ударів по іранських ядерних об'єктах. Вашингтон стверджував, що ці об'єкти були частиною програми, спрямованої на розробку ядерної зброї. Тегеран, у свою чергу, наполягає, що його ядерна програма має виключно цивільне призначення.

Президент США Дональд Трамп раніше попереджав, що накаже провести нові атаки на ядерні об'єкти Ірану, якщо Тегеран намагатиметься відновити роботу об'єктів, які США вже бомбили.

До слова, Сполучені Штати Америки оголосили про запровадження нових санкцій проти Ірану на підтримку механізму «швидкого відновлення» санкцій та обмежень ООН. Причиною названо «значне невиконання» Іраном своїх ядерних зобов'язань. Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «ніколи не матиме ядерної зброї».

Нагадаємо, 29 жовтня, Дональд Трамп у своїй заяві повідомив, що наказав Міністерству оборони розпочати випробування ядерної зброї «на рівноправній основі» у відповідь на програми інших держав. Президент зазначив, що протягом кількох років Росія й Китай нарощують свої арсенали, і що лише відновлення випробувань дасть упевненість у їхній роботоздатності.

Трамп також зауважив, що за прогнозами за п’ять років китайський ядерний потенціал може зрівнятися з російським, тому, за його словами, США мають «перевіряти» свої системи. У Білому домі підкреслюють, що подальші кроки будуть узгоджені з відповідними відомствами та міжнародними зобов’язаннями.

Як відомо, останнє ядерне випробування Сполучених Штатів було проведено 23 вересня 1992 року на полігоні в Неваді.