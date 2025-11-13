Головна Світ Економіка
США наклали санкції на українські компанії за допомогу Ірану

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
США наклали санкції на українські компанії за допомогу Ірану
Під санкції США потрапило 32 фізичних та юридичних осіб із різних країн, зокрема дві українські компанії
фото з відкритих джерел

Одна із компаній, що потрапили під санкції, розташована в Харкові

США наклали санкції на українські компанії, які допомагали Ірану виробляти дрони та ракети. Обмеження торкнулися ще 32 фізичних та юридичних осіб із різних країн. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву Міністерства фінансів США.

За даними Мінфіну США, іранський агент із закупівель Бахрам Табібі закуповував аерокосмічні матеріали, а саме індикатори положення та магнітометри через підставні компанії по всьому світу. Серед них є і українські – ТОВ «ГК Імператив Україна» та ТОВ «Екофера».

«По всьому світу Іран використовує фінансові системи для відмивання коштів, закупівлі компонентів для своїх програм ядерної та звичайної зброї, а також підтримки своїх терористичних поплічників», – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Джон К. Герлі

Матеріали постачали до компанії Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) в Ірані, де потім виготовлялися військові літаки та безпілотники Ababil. У схемі постачання деталей для HESA згадують іранку Батул Шафієї, яка здійснювала оплати українським компаніям та організовувала постачання до Ірану товарів компанії «Екофера». Згадується ще один громадянин Ірану Саїд Пахлавані Неджад, який був посередником між українськими компаніями та HESA. Чоловік сприяв продажу деталей генераторів, двигунів, індикаторів орієнтації, сенсорів та іншої техніки для Ірану.

У відкритих джерелах зазначається, що згадана в списку українська компанія, яка потрапила під санкції США ТОВ «ГК Імператив Україна» зареєстрована у Харкові. Зазначається, що компанія займається оптовою торгівлею товарів господарського призначення.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Канада оголосила про введення нових санкцій проти Росії, спрямованих на посилення економічного тиску через її агресію в Україні. Під обмеження потрапили 100 танкерів «тіньового флоту» Росії, а також компанії, які підтримують російську кіберінфраструктуру.

