Росія демонструє рекордне зниження експорту та вартості нафти – Bloomberg

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Росія демонструє рекордне зниження експорту та вартості нафти – Bloomberg
Стрімке падіння експорту російської нафти відбулося у кінці 2025 року
фото з відкритих джерел

Росія намагається приховати стрімке зменшення експорту нафти

В кінці минулого року ціни на російську нафту почали стрімко падати, а також зменшився її експорт. Така тенденція продовжилася й на початку 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на статтю Bloomberg.

За даними видання, з 7 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року Росія експортувала у середньому 3,43 млн барелів. Цей показник є меншим на 440 тис. барелів за період з 23 листопада по 21 грудня минулого року.

Найбільше падіння експорту російської можна було спостерігати у кінці 2025 року, тоді на 30 російських танкерів було вивантажено 21,46 млн барелів нафти РФ, що було меншим на 2 млн за попередній тиждень того періоду. Наразі Росія експортує нафту до країн Азії, проте навіть вони зменшують імпорт. З початку грудня 2025 року по січень 2026 імпорт російської нафти дійсно зменшився.

Щоб не показувати своїх поразок в експорті нафти, Росія не вказує кінцевий пункт прибуття своїх танкерів. Що допомагає їй трохи виправити ситуацію. «Танкери все частіше вказують проміжні пункти призначення, поки не перетнуть Аравійське море, а деякі з них ніколи не вказують кінцевий пункт призначення, навіть після швартування для розвантаження», – йдеться у статті.

Однак це не змінює реальних фактів про те, що ціни на російську нафту наразі дорівнюють показникам до початку повномасштабного вторгнення. За даними агентства Argus Media, зараз російську нафту марки Urals в портах Балтійського та Чорного моря оцінюють у $36,69 та $34,82 за барель. Наприклад, для головного покупця російської нафти – Індії ціна за барель впала менше, ніж $50.

Нагадаємо, що найбільший індійський імпортер відмовився від нафти з РФ. Комапнія Reliance Industries у вівторок, 6 січня, заявила, що не очікує поставок російської сирої нафти в січні. Це може різко скоротити імпорт нафти з РФ в Індію протягом місяця до найнижчого рівня за останні роки. 

Раніше «Главком» розповідав про те, як голова Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі Ігор Артем’єв заявив, що ще з радянських часів і донині Росія, на його думку, втрачала не мільярди, а трильйони доларів через системне заниження вартості російської нафти.
 

Теги: нафта росія економіка криза

Росія демонструє рекордне зниження експорту та вартості нафти – Bloomberg
Росія демонструє рекордне зниження експорту та вартості нафти – Bloomberg
