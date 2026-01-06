Як США забезпечать припинення вогню в Україні? ЗМІ оприлюднили комюніке «коаліції охочих»

США очолять процес моніторингу та перевірки дотримання режиму припинення вогню

Сполучені Штати допоможуть забезпечити припинення вогню в Україні розвідкою та логістикою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне», яке отримало чернетку комюніке паризького засідання «коаліції охочих».

«Було проведено скоординоване військове планування з метою підготовки заходів щодо забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також відновлення Збройних сил України. Ми підтвердили, що ці заходи щодо гарантування безпеки повинні бути суворо виконані на прохання України після того, як відбудеться надійне припинення воєнних дій», – вказано в проєкті документа.

Зазначається, що ці елементи будуть під керівництвом Європи, за участю також неєвропейських членів коаліції, за участю США, «включаючи американські можливості, такі як розвідка та логістика, із зобов'язанням США підтримати сили в разі нападу».

«Участь у механізмі моніторингу та перевірки припинення вогню під керівництвом США. Буде створено систему безперервного та надійного моніторингу припинення вогню. Її очолюватимуть США за участю міжнародної спільноти, зокрема членів Коаліції охочих. Коаліція охочих також буде представлена у Спеціальній комісії, яка буде створена для розгляду будь-яких порушень, визначення відповідальності та встановлення заходів для виправлення ситуації», – зазначено в проєкті комюніке.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції триває зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський бере участь у цьому засіданні.

Раніше повідомлялося, що начальники генеральних штабів збройних сил країн «коаліції охочих» під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації.