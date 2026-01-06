Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як США забезпечать припинення вогню в Україні? ЗМІ оприлюднили комюніке «коаліції охочих»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Як США забезпечать припинення вогню в Україні? ЗМІ оприлюднили комюніке «коаліції охочих»
Згідно з документом, ключову роль у процесі верифікації миру відіграватимуть Сполучені Штати
фото: Офіс президента (ілюстративне)

США очолять процес моніторингу та перевірки дотримання режиму припинення вогню

Сполучені Штати допоможуть забезпечити припинення вогню в Україні розвідкою та логістикою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне», яке отримало чернетку комюніке паризького засідання «коаліції охочих».

«Було проведено скоординоване військове планування з метою підготовки заходів щодо забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також відновлення Збройних сил України. Ми підтвердили, що ці заходи щодо гарантування безпеки повинні бути суворо виконані на прохання України після того, як відбудеться надійне припинення воєнних дій», – вказано в проєкті документа.

Зазначається, що ці елементи будуть під керівництвом Європи, за участю також неєвропейських членів коаліції, за участю США, «включаючи американські можливості, такі як розвідка та логістика, із зобов'язанням США підтримати сили в разі нападу».

«Участь у механізмі моніторингу та перевірки припинення вогню під керівництвом США. Буде створено систему безперервного та надійного моніторингу припинення вогню. Її очолюватимуть США за участю міжнародної спільноти, зокрема членів Коаліції охочих. Коаліція охочих також буде представлена у Спеціальній комісії, яка буде створена для розгляду будь-яких порушень, визначення відповідальності та встановлення заходів для виправлення ситуації», – зазначено в проєкті комюніке.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції триває зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський бере участь у цьому засіданні.

Раніше повідомлялося, що начальники генеральних штабів збройних сил країн «коаліції охочих» під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації.

Читайте також:

Теги: Франція США переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ за правилами зламаний, прогнози більше не працюють
Прогнози більше не працюють. Як Путін, Трамп і Сі зламали світовий порядок
Вчора, 14:34
Як ситуація у Венесуелі вплинула на світовий ринок нафти: поясненя Reuters
Як ситуація у Венесуелі вплинула на світовий ринок нафти: поясненя Reuters
Вчора, 01:57
США атакували Венесуелу
США вдарили по будівлі парламенту Венесуели – президент Колумбії
3 сiчня, 11:50
Президент України Володимир Зеленський пояснив механізм відбудови країни в межах майбутньої мирної угоди
За чий рахунок буде відбудова України. Зеленський пояснив, чому в мирній угоді нема слова «репарації»
24 грудня, 2025, 10:15
США замовили десятки супутників для відстеження ракет
США замовили десятки супутників для відстеження ракет
21 грудня, 2025, 00:27
Рубіо може долучитися до переговорів із РФ у Маямі
Рубіо може долучитися до переговорів із РФ у Маямі
19 грудня, 2025, 22:26
Папа Римський вважає, що Трамп намагається розірвати союз між США та Європою
Папа Римський вважає, що Трамп намагається розірвати союз між США та Європою
10 грудня, 2025, 04:31
Трамп вважає, що Україна має невигідну позицію на полі бою
FT: Трамп розраховує на підписання угоди щодо миру в Україні до Різдва
9 грудня, 2025, 22:56
І знову Лувр. У найпопулярнішому музеї світу витік води пошкодив сотні рідкісних книг
І знову Лувр. У найпопулярнішому музеї світу витік води пошкодив сотні рідкісних книг
8 грудня, 2025, 02:52

Політика

Росія демонструє рекордне зниження експорту та вартості нафти – Bloomberg
Росія демонструє рекордне зниження експорту та вартості нафти – Bloomberg
Як США забезпечать припинення вогню в Україні? ЗМІ оприлюднили комюніке «коаліції охочих»
Як США забезпечать припинення вогню в Україні? ЗМІ оприлюднили комюніке «коаліції охочих»
Росія побажала успіхів новій очільниці Венесуели
Росія побажала успіхів новій очільниці Венесуели
Затримання Мадуро. Чому венесуельці, які втекли за кордон, не планують повертатися додому
Затримання Мадуро. Чому венесуельці, які втекли за кордон, не планують повертатися додому
«Гренландія належить її народу». Європейські лідери зробили заяву на тлі погроз США
«Гренландія належить її народу». Європейські лідери зробили заяву на тлі погроз США
Венесуелу накрила хвиля репресій після повалення Мадуро – FT
Венесуелу накрила хвиля репресій після повалення Мадуро – FT

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua