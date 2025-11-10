Головна Світ Соціум
Столиці Ірану загрожує повна евакуація через водну кризу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Іран має великі водні проблеми
фото із відкритих джерел

Ірану загрожує масова міграція через водну кризу. Країна вступає в 50-річний період посухи

Тегеран, мегаполіс із понад 10 мільйонами жителів, опинився на порозі безпрецедентної гуманітарної катастрофи. Президент Ірану Масуд Пезешкіан та високопосадовці країни попереджають про критичний брак питної води, що може призвести до необхідності евакуації столиці. Про це пише «Главком» із посиланням на Anadolu Ajansı.

За найгіршими прогнозами, запаси питної води можуть закінчитися вже за два тижні. Ситуація на головних водосховищах, що живлять Тегеран, досягла критичної точки.

За даними директора столичної водопровідної компанії Бехзада Парси, гребля Амір-Кабір, одне з п'яти основних водосховищ, зараз містить лише 14 мільйонів кубометрів води. Це становить мізерні 8% від її повної ємності.

Для порівняння, лише рік тому тут зберігалося 86 мільйонів кубометрів води. Критичне падіння рівня води, як у поверхневих, так і у ґрунтових водах, спричинене гострою нестачею опадів, особливо навесні та влітку. Мегаполіс залежить від п'яти основних гребель: Лар, Мамлу, Амір-Кабір, Талекан та Латян. 

Щоденне споживання води у Тегерані становить близько трьох мільйонів кубометрів. В останні дні влада вже почала запроваджувати обмеження на подачу води в деяких районах.

Експерти попереджають: без термінових заходів та очікуваних дощів місто ризикує зіткнутися із масштабною гуманітарною загрозою, що робить сценарій евакуації населення реалістичним.

Нагадаємо, основне джерело питної води для жителів столиці Ірана ризикує вичерпатися протягом двох тижнів через посуху, що охопила країну.

Теги: Іран місто

