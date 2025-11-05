Іран звільнив двох громадян Франції, яких утримував з 2022 року

Сесіль Колер та Жак Паріс були затримані в Ірані у 2022 році та провели понад три роки у в'язниці Евін

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Іран звільнив двох громадян Франції – Сесіль Колер та Жака Паріса, які перебували у в’язниці з 2022 року за звинуваченням у шпигунстві. Про це глава держави написав у мережі X, додавши, що пара вже залишила відому тегеранську в’язницю Евін і прямує до французького посольства, передає «Главком».

Макрон назвав це «першим кроком» і підкреслив, що діалог з іранською стороною триває з метою забезпечення якнайшвидшого повернення Колер і Паріса до Франції. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро також підтвердив, що звільнені наразі перебувають у безпеці.

У відповідь на повідомлення, речник іранського МЗС заявив, що громадян Франції звільнено під заставу, і вони залишатимуться на території Ірану під наглядом до завершення судового процесу.

Як відомо, Сесіль Колер та Жак Паріс були затримані в Ірані у 2022 році та провели понад три роки у в'язниці Евін. Їх звинуватили у шпигунстві – звинувачення, які Франція вважає безпідставними й політично мотивованими. У вересні 2025 року французька влада відкликала справу проти Ірану з Міжнародного суду ООН, що аналітики розцінили як крок у напрямку обміну полоненими.

Париж і раніше неодноразово критикував Іран за використання іноземців як «заручників», аби тиснути на інші країни або добиватися поступок. І хоча Тегеран заперечує таку практику, західні правозахисники вважають її поширеною.

За даними Reuters, ще в жовтні між Францією та Іраном тривали активні переговори щодо звільнення Колер і Паріса. Їх прогрес пов’язували з умовним звільненням з французької в’язниці іранської студентки Махді Есфандіарі, затриманої за антиізраїльські пости.