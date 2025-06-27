Адвокат чи ментор? Посол описав нинішню роль Польщі для України

Василь Боднар: «Тепер у деяких сферах ми можемо вчити і поляків…»

Польща стала найбільш розвиненою державою центрально-східної Європи завдяки вступу до ЄС, тому Україні вкрай потрібно перейняти цей досвід. Про це посол України у Польщі Василь Боднар розповів в інтерв’ю «Главкому».

Дипломат наголосив, що у деяких сферах наша держава може вчити і Польщу, і інші європейські країни. Однак у багатьох Україні ще доведеться вчитися, особливо у процесі європейської інтеграції. Раніше керівник посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив, що Польща допомагатиме нашій країні при вступі в ЄС як ментор.

Боднар наголошує, що з Польщею потрібно вести рівноправний діалог та показувати взаємний інтерес. «Європейська інтеграція – це для нас магістральна тема. Тут багато спільних інтересів і проблем. Польща стала найбільш розвиненою державою центрально-східної Європи саме завдяки вступу до ЄС нам цей досвід вкрай потрібний», – каже посол.

Як відомо, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Раніше повідомлялося, що новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступ України до Європейського Союзу.

Нагадаємо, посол України у Польщі заявив про конструктивний настрій України щодо вибудовування відносин з новообраним президентом Польщі Навроцьким. Він підкреслив важливість діалогу з польським керівництвом, попри складні історичні питання.

Ключем до порозуміння з новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким є історична тематика, яка традиційно має велике значення для польського суспільства. Боднар акцентував на необхідності формування «нормального історичного діалогу», який дозволить спільно розібратися у складних питаннях та розвіяти міфи.

До слова, Боднар зазначив, що українців часто подають виключно як убивць, а поляків – лише як жертв. Водночас, за його словами, за польською стороною також стоїть чимало злочинів, скоєних проти українського населення.