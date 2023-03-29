Президентка Угорщини заявила про спільну мету: виведення Росією своїх військ з території України

На думку президентки Угорщини, Україні та Росії потрібен такий мирний план, який не призведе до перемоги Росії

Президентка Угорщини Каталін Новак заявила про підтримку мирного плану для України. Вона відзначила, що цей мирний план не повинен призвести до перемоги Росії у війні, але повинен ґрунтуватися на «реалістичних цілях». Про це вона заявила під час пресконференції з Реджепом Таїпом Ердоганом під час візиту до Анкари, повідомляє HVG.

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Також, коментуючи мирний план, Каталін Новак зазначила, що Росія має забрати свої війська з України.

«Наша спільна мета – виведення Росією своїх військ з території України», – заявила угорська президентка.

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Крім того, Новак подякувала президенту Туреччини за посередницьку роль у перемовинах між Росією та Україною.

«Кінцева мета – це мир, який вимагає спільної волі, й потрібно робити все для запобігання ескалації війни. Потрібно вгамувати, а не підсилювати напруженість, а сторони, що воюють, повинні сісти за стіл переговорів, і потрібен мирний план», – заявила угорська президентка.

Нагадаємо, що інші держпосадовці Угорщини висловлюють меншу підтримку Україні.

Раніше повідомлялося, що Орбан заявив про блокування Угорщиною вступу до Євросоюзу.

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Також Угорщина відмовилась заарештовувати Путіна після видачі йому ордеру на арешт Міжнародним кримінальним судом.