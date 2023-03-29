Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президентка Угорщини заявила про спільну мету: виведення Росією своїх військ з території України

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Президентка Угорщини заявила про спільну мету: виведення Росією своїх військ з території України
фото: interfax.com.ua

На думку президентки Угорщини, Україні та Росії потрібен такий мирний план, який не призведе до перемоги Росії

Президентка Угорщини Каталін Новак заявила про підтримку мирного плану для України. Вона відзначила, що цей мирний план не повинен призвести до перемоги Росії у війні, але повинен ґрунтуватися на «реалістичних цілях». Про це вона заявила під час пресконференції з Реджепом Таїпом Ердоганом під час візиту до Анкари, повідомляє HVG.

Також, коментуючи мирний план, Каталін Новак зазначила, що Росія має забрати свої війська з України.

«Наша спільна мета – виведення Росією своїх військ з території України», – заявила угорська президентка. 

Крім того, Новак подякувала президенту Туреччини за посередницьку роль у перемовинах між Росією та Україною.

«Кінцева мета – це мир, який вимагає спільної волі, й потрібно робити все для запобігання ескалації війни. Потрібно вгамувати, а не підсилювати напруженість, а сторони, що воюють, повинні сісти за стіл переговорів, і потрібен мирний план», – заявила угорська президентка.

Нагадаємо, що інші держпосадовці Угорщини висловлюють меншу підтримку Україні. 

Раніше повідомлялося, що Орбан заявив про блокування Угорщиною вступу до Євросоюзу. 

Також Угорщина відмовилась заарештовувати Путіна після видачі йому ордеру на арешт Міжнародним кримінальним судом. 

Теги: арешт Угорщина росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сі Цзіньпін на зустрічі у Путіна
Кілька думок щодо візиту Сі до РФ
20 березня, 16:20
Андрій Павелко
Найвідоміша спортивна газета Іспанії написала про спроби перевороту в Українській асоціації футболу
6 березня, 14:39
Служать окупантам у Криму: двоє уродженців Рівненщини постануть перед судом
Служать окупантам у Криму: двоє уродженців Рівненщини постануть перед судом
6 березня, 13:33
Під крилом ракетоносця була підвішена ракета Х-22
У петербурзькому аеропорту екстрено сів винищувач із ракетою під крилом (фото)
6 березня, 07:49
Пошкоджений танк Т-62 окупантів
РФ намагається компенсувати втрати техніки старими зразками – британська розвідка
6 березня, 10:15
Окупанти знову обстріляли Херсон: є загиблі (фото)
Окупанти знову обстріляли Херсон: є загиблі (фото)
11 березня, 12:38
У Держдумі хочуть визнати суд у Гаазі екстремістською організацією
У Держдумі хочуть визнати суд у Гаазі екстремістською організацією
17 березня, 21:45
У Горлівці окупанти планують мобілізувати ще близько 500 осіб
В окупованій Горлівці чергова мобілізація: заберуть навіть непридатних
15 березня, 07:52
17 березня МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна
Після ордера на арешт Путіна Росія хоче карати за співпрацю з судом у Гаазі
25 березня, 10:29

Політика

Генерал Марк Міллі назвав три країни, які загрожуватимуть світовій безпеці ще багато років
Генерал Марк Міллі назвав три країни, які загрожуватимуть світовій безпеці ще багато років
Ердоган кличе Путіна у гості на ядерний об'єкт
Ердоган кличе Путіна у гості на ядерний об'єкт
Президентка Угорщини заявила про спільну мету: виведення Росією своїх військ з території України
Президентка Угорщини заявила про спільну мету: виведення Росією своїх військ з території України
Перші Leopard 2 від Іспанії прийдуть після Великодня
Перші Leopard 2 від Іспанії прийдуть після Великодня
Конкурент Трампа на виборах США планує відвідати Україну
Конкурент Трампа на виборах США планує відвідати Україну
МЗС Швеції викликало посла Росії на розмову
МЗС Швеції викликало посла Росії на розмову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід (відео)
94K
Виселення з Лаври. Усик прийшов допомогти Московському патріархату (фото)
40K
Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну: Пекін відреагував
32K
Чому росіяни без бою здали Лавру?
30K
Після виселення Московського патріархату з Лаври сталося диво: хрести посвітлішали
24K
Вклонялися чорному Мерседесу. Як віряни Московського патріархату проводжали Павла з Лаври

Новини

Президент Польщі назвав головні передумови і наслідки, що принесли війну в Європу та вкотре підтримав Україну (відео)
Сьогодні, 00:34
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні: є постраждалий (фото)
Вчора, 23:49
Папу Римського госпіталізовано з респіраторною інфекцією, деталі
Вчора, 23:17
Колона ворожої техніки рухається з Криму в сторону материкової України (фото)
Вчора, 22:52
Хорватія планує передати Україні гелікоптери Мі-8 – міністр оборони (відео)
Вчора, 22:16

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту