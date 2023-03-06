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У петербурзькому аеропорту екстрено сів винищувач із ракетою під крилом (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У петербурзькому аеропорту екстрено сів винищувач із ракетою під крилом (фото)
Під крилом ракетоносця була підвішена ракета Х-22
фото із соцмережі

Бомбардувальник запросив посадку нібито через несприятливі метеоумови

Увечері 5 березня в аеропорту Санкт-Петербурга «Пулково» екстрено сів ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М. Про це повідомляють російські ЗМІ.

На місці в аеропорту чергували екстрені служби.

В аеропорту повідомили журналістам, що бомбардувальник запросив посадку нібито через несприятливі метеоумови і запевнили, що посадка не була аварійною.

У соцмережі повідомляють, що під крилом ракетоносця була підвішена ракета Х-22.

Зазначимо, що Ту-22М росіяни активно використовують для бомбардувань України. Ці бомбардувальники здатні запускати надзвукові ракети Х-22 та «Кинджал», проти яких, на жаль, поки що безсила ППО.

Нагадаємо, 28 лютого над Санкт-Петербургом та Ленінградською областю місцева влада закрила 200 кв км повітряного простору через невідомий об'єкт у небі. Громадянські літаки перевели до зони очікування. Над містом підняли винищувачі.

Ааеропорт «Пулково» тимчасово не приймав та не відправляв літаки.  

Згодом у міністерстві оборони Росії повідомили, що закриття повітряного простору над аеропортом Пулково в Санкт-Петербурзі було пов'язане із тренуванням сил Західної зони відповідальності за протиповітряну оборону (ППО).

Теги: росія літак аеропорт ракета війна

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