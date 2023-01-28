Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп розпочав передвиборчу кампанію

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Трамп розпочав передвиборчу кампанію
Трамп поки є єдиним республіканцем, який заявив про намір балотуватися в президенти від своєї партії
фото з відкритих джерел

Про намір брати участь у виборах Трамп заявив у листопаді 2022 року

Колишній президент США Дональд Трамп у суботу, 28 січня, проводить перші мітинги напередодні президентських виборів 2024 року. Про це повідомило агентство Associated Press

Як повідомляє видання, у Трампа заплановано на сьогодніодразу два мітинги: один у Нью-Гемпширі, а другий – у Південній Кароліні. Йдеться про штати, які серед перших проводять праймеріз Республіканської партії.

Як відомо, він заявив про намір брати участь у виборах у листопаді 2022 року.

Зазначено, що Трамп поки є єдиним республіканцем, який заявив про намір балотуватися в президенти від своєї партії. Однак, очікується, що потенційні суперники, зокрема губернатор Флориди Рон ДеСантіс, колишній віцепрезидент Майк Пенс і колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі, яка була послом Трампа в ООН, розпочнуть свою кампанію в найближчі місяці.

До слова, Дональд Трамп емоційно відреагував на поставки танків Україні. Експрезидент США заявив, що після того, як Захід поставить Україні танки, війна може розгорітись до ядерних ударів.

Нагадаємо, як раніше повідомляли ЗМІ, Дональд Трамп усе ж збирається повернутись у Twitter і Facebook перед виборами 2024 року. Як відомо, Facebook і Twitter забанили Трампа наступного дня після того, як натовп його прихильників штурмував Капітолій.

Крім того, експрезидент США Дональд Трамп заплатить майже мільйон доларів штрафу через позов проти Гілларі Клінтон. Як відомо, Трамп звинуватив Клінтон у фальсифікації президентських виборів 2016 року. У березні минулого року Трамп подав позов, звинувачуючи Клінтон у фальсифікації президентських виборів 2016 року. У вересні позов відхилив окружний суддя США Джон Міддлбрукс. За його словами, експрезидент зловживав судами для реалізації своїх політичних завдань.

Раніше ми писали про те, що суд Нью-Йорка в п’ятницю зобов’язав два структурні підрозділи бізнес-імперії 45-го президента США Дональда Трампа – Trump Corporation і Trump Payroll Corp – виплатити максимально можливий за законами штату штраф у розмірі 1,61 мільйона доларів у справі податкове шахрайство

Читайте також:

Теги: США вибори Дональд Трамп

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соратник Трампа Вайссельберг готується до в'язниці
Соратник Трампа Вайссельберг готується до в'язниці
10 сiчня, 20:28
Прессекретар Трампа назвав позов безпідставною атакою
Проти Трампа подали позов через смерть поліцейського
7 сiчня, 19:29
Трамп прокоментував передачу танків Україні
Трамп емоційно відреагував на поставки танків Україні
26 сiчня, 19:22

Політика

Трамп розпочав передвиборчу кампанію
Трамп розпочав передвиборчу кампанію
Президентські вибори у Чехії: переміг генерал у відставці Петр Павел
Президентські вибори у Чехії: переміг генерал у відставці Петр Павел
Україна не досягне у війні «абсолютної перемоги»: американські аналітики
Україна не досягне у війні «абсолютної перемоги»: американські аналітики
Президентські вибори у Чехії: Ексгенерал НАТО виграє у мільярдера-популіста
Президентські вибори у Чехії: Ексгенерал НАТО виграє у мільярдера-популіста
Повітряні сили повідомили, скільки авіабригад зможуть закрити небо України
Повітряні сили повідомили, скільки авіабригад зможуть закрити небо України
Le Figaro: Порошенко пропонує сім кроків, щоб залишити Путіна без грошей
Le Figaro: Порошенко пропонує сім кроків, щоб залишити Путіна без грошей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Путін готується здійснити великий наступ: американські аналітики назвали напрямки
8928
Сотні ворон «атакують» Києво-Печерську лавру: моторошне відео
8820
Битва істориків: В’ятрович звернувся до Грицака
7534
Партія взялася рятувати репутацію Тимошенко, але розізлила соцмережі
5061
28 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
Вчора, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
Вчора, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
Вчора, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Вчора, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Вчора, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Вчора, 12:54

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту