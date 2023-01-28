Трамп розпочав передвиборчу кампанію

Трамп поки є єдиним республіканцем, який заявив про намір балотуватися в президенти від своєї партії

Про намір брати участь у виборах Трамп заявив у листопаді 2022 року

Колишній президент США Дональд Трамп у суботу, 28 січня, проводить перші мітинги напередодні президентських виборів 2024 року. Про це повідомило агентство Associated Press

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Як повідомляє видання, у Трампа заплановано на сьогодніодразу два мітинги: один у Нью-Гемпширі, а другий – у Південній Кароліні. Йдеться про штати, які серед перших проводять праймеріз Республіканської партії.

Як відомо, він заявив про намір брати участь у виборах у листопаді 2022 року.

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Зазначено, що Трамп поки є єдиним республіканцем, який заявив про намір балотуватися в президенти від своєї партії. Однак, очікується, що потенційні суперники, зокрема губернатор Флориди Рон ДеСантіс, колишній віцепрезидент Майк Пенс і колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі, яка була послом Трампа в ООН, розпочнуть свою кампанію в найближчі місяці.

До слова, Дональд Трамп емоційно відреагував на поставки танків Україні. Експрезидент США заявив, що після того, як Захід поставить Україні танки, війна може розгорітись до ядерних ударів.

Нагадаємо, як раніше повідомляли ЗМІ, Дональд Трамп усе ж збирається повернутись у Twitter і Facebook перед виборами 2024 року. Як відомо, Facebook і Twitter забанили Трампа наступного дня після того, як натовп його прихильників штурмував Капітолій.

Крім того, експрезидент США Дональд Трамп заплатить майже мільйон доларів штрафу через позов проти Гілларі Клінтон. Як відомо, Трамп звинуватив Клінтон у фальсифікації президентських виборів 2016 року. У березні минулого року Трамп подав позов, звинувачуючи Клінтон у фальсифікації президентських виборів 2016 року. У вересні позов відхилив окружний суддя США Джон Міддлбрукс. За його словами, експрезидент зловживав судами для реалізації своїх політичних завдань.

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Раніше ми писали про те, що суд Нью-Йорка в п’ятницю зобов’язав два структурні підрозділи бізнес-імперії 45-го президента США Дональда Трампа – Trump Corporation і Trump Payroll Corp – виплатити максимально можливий за законами штату штраф у розмірі 1,61 мільйона доларів у справі податкове шахрайство.