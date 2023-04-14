Підозрюваному у зливі документів Пентагону світить тривале ув'язнення – ЗМІ

Кількість злитих документів може сягати від 50 до 100

Затриманому за підозрою у причетності до витоку документів Пентагону 21-річному нацгвардійцю США Джеку Тейшейрі загрожує позбавлення волі на десятки років.

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Про це йдеться у публікації The New York Times.

Тейшейра заарештований за підозрою в «несанкціонованому зберіганні та передачі секретної інформації щодо національної оборони». Кожен секретний документ, опублікований ним, фігуруватиме у справі як окремий пункт звинувачення, по кожному з яких йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років.

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Кількість злитих документів достеменно невідома. За інформацією AP та Reuters, їх може бути від 50 до кількох сотень. Їх упродовж кількох місяців публікували в Discord протягом кількох місяців, перш ніж документи потрапили в Telegram та Twitter, де на них звернули увагу світові ЗМІ.

Як саме секретні документи потрапили до Тейшейри, наразі невідомо. За даними The New York Times, підозрюваний служив у званні рядового у розвідувальному підрозділі військово-повітряних сил Національної гвардії США у Массачусетсі. Видання сумнівається, що він міг мати доступ до засекреченої інформації рівня «злитих» документів.

«Чиновники з уряду США, які мають допуск до секретних даних, найчастіше отримують такі документи електронною поштою і такі листи можуть автоматично пересилатися іншим людям», – розповів один із неназваних чиновників журналістам The New York Times.

Також видання повідомляє, що Тейшейру, як «джерело витоків» було виявлено за допомогою однакового візерунка на мармуровій підлозі, який було видно і на опублікованих у мережі фотографіях, і в квартирі, де його було заарештовано.

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Згідно з заявою офісу окружного прокурора штату Массачусетс, Тейшейра вперше постане перед судом у Бостоні 14 квітня.

Нагадаємо, напередодні, у Сполучених Штатах Америки затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central. Про це повідомила у Twitter журналістка CNN Наташа Бертран.