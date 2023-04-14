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Підозрюваному у зливі документів Пентагону світить тривале ув'язнення – ЗМІ

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Підозрюваному у зливі документів Пентагону світить тривале ув'язнення – ЗМІ
Затримання Джека Тейшейри в Норт-Дайтоні, штат Массачусетс, 13 квітня 2023 року
Фото: WCVB-TV via ABC via REUTERS

Кількість злитих документів може сягати від 50 до 100

Затриманому за підозрою у причетності до витоку документів Пентагону 21-річному нацгвардійцю США Джеку Тейшейрі загрожує позбавлення волі на десятки років.

Про це йдеться у публікації The New York Times.

Тейшейра заарештований за підозрою в «несанкціонованому зберіганні та передачі секретної інформації щодо національної оборони». Кожен секретний документ, опублікований ним, фігуруватиме у справі як окремий пункт звинувачення, по кожному з яких йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років. 

Кількість злитих документів достеменно невідома. За інформацією AP та Reuters, їх може бути від 50 до кількох сотень. Їх упродовж кількох місяців публікували в Discord протягом кількох місяців, перш ніж документи потрапили в Telegram та Twitter, де на них звернули увагу світові ЗМІ.

Як саме секретні документи потрапили до Тейшейри, наразі невідомо. За даними The New York Times, підозрюваний служив у званні рядового у розвідувальному підрозділі військово-повітряних сил Національної гвардії США у Массачусетсі. Видання сумнівається, що він міг мати доступ до засекреченої інформації рівня «злитих» документів.

«Чиновники з уряду США, які мають допуск до секретних даних, найчастіше отримують такі документи електронною поштою і такі листи можуть автоматично пересилатися іншим людям», – розповів один із неназваних чиновників журналістам The New York Times.

Також видання повідомляє, що Тейшейру, як «джерело витоків» було виявлено за допомогою однакового візерунка на мармуровій підлозі, який було видно і на опублікованих у мережі фотографіях, і в квартирі, де його було заарештовано.

Згідно з заявою офісу окружного прокурора штату Массачусетс, Тейшейра вперше постане перед судом у Бостоні 14 квітня.

Нагадаємо, напередодні, у Сполучених Штатах Америки затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central. Про це повідомила у Twitter журналістка CNN Наташа Бертран.

Теги: США прокурор документи

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