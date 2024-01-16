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Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин
фото з відкритих джерел

Кім Чен Ин заявив, що більше не буде прагнути до примирення зі своїм суперником

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив необхідність внесення змін до конституції, щоб Південна Корея стала визначеною як «ворожа країна №1» і ліквідувати відомства, відповідальні за «діалог і співпрацю з Півднем». Про це повідомляє The Associated Press.

За повідомленням ЗМІ, Північна Корея скасувала ключові урядові організації, відповідальні за управління відносинами з Південною Кореєю, повідомили державні ЗМІ у вівторок, коли Кім Чен Ин заявив, що більше не буде прагнути до примирення зі своїм суперником.

KCNA повідомило, що рішення про ліквідацію відомств, відповідальних за діалог і співпрацю з Півднем, було прийнято під час засідання парламенту країни в понеділок.

У заяві Верховних народних зборів йдеться про те, що дві Кореї зараз перебувають у «гострій конфронтації» і що було б серйозною помилкою з боку "Півночі розглядати Південь як партнера в дипломатії».

«Комітет з мирного возз'єднання країни, Національне бюро економічного співробітництва та Управління міжнародного туризму  – інструменти, які існували для діалогу, переговорів і співпраці між Північчю і Півднем, скасовуються», – заявили учасники асамблеї, додавши, що уряд Північної Кореї вживатиме "практичних заходів" для реалізації цього рішення.

Під час виступу на асамблеї Кім звинуватив Південну Корею і США в посиленні напруженості в регіоні. Він сказав, що для КНДР стало неможливим досягти примирення і мирного возз'єднання з Півднем.

Він закликав асамблею переписати Конституцію Північної Кореї на наступному засіданні, щоб визначити Південну Корею як «ворожу країну №1».

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом країни та заявив, що не має наміру уникати війни. 

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав своїм військовим «дотла знищити» Сполучені Штати та Південну Корею, якщо їх спровокують. Напередодні він пообіцяв посилити національну оборону, щоб впоратися з нібито безпрецедентною конфронтацією зі США.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості з виробництва боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни.

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Теги: ракета Північна Корея Південна Корея зброя

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