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Збиття російського А-50. Пропагандист Шарій розповів, хто міг бути на борту

Катерина Іванова
glavcom.ua
Збиття російського А-50. Пропагандист Шарій розповів, хто міг бути на борту
фото ілюстративне: State TV and Radio Company of Belarus / AP

Пропагандист Анатолій Шарій заявив, що, можливо, вони ніколи не дізнаються, хто винен в загибелі пілотів

Обвинувачений у державній зраді, проросійський блогер Анатолій Шарій на своєму Telegram-каналі опублікував допис щодо збиття Повітряними силами військового літака ПКС Росії А-50.

Зокрема, він виставив скріншоти з Telegram-каналу Fighterbomber, який, ймовірно, веде російський військовий, що підтримує вторгнення Росії до України.

«Трагедія завжди трагедія. Особливо, коли вона такого масштабу. Хто б там не був. Хто винен у загибелі льотчиків, ми швидше за все не дізнаємося. Загиблим вічного польоту, пораненим якнайшвидшого одужання та повернення в стрій», – виставив Анатолій Шарій.

Також він прикріпив скріншот, де повідомляється, що, можливо, на борту збитого літака був і сам автор каналу Fighterbomber Іван Іванов. Проте ця інормація не є підтвердженою, так як хто саме веде проросійський канал – невідомо. За даними від каналу «OSINT Бджоли», автором каналу є капітан Збройних сил Росії Ілля Туманов.

Збиття російського А-50. Пропагандист Шарій розповів, хто міг бути на борту фото 1
Telegram / Анатолий Шарий

Увечері 14 січня українські військові уразили два російські літаки над Азовським морем. Російський розвідувальний літак А-50 збили, а ворожий Іл-22М зазнав пошкоджень. Згодом цю інформацію підтвердив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

A-50 – літак дальнього радіолокаційного стеження призначений для спостереження за цілями в повітрі, на землі та в морі та наведення на них іншої авіації. Тобто такі літаки можуть визначати розташування українських об'єктів, наприклад, систем ППО, авіації й наводити удари по них. 

Нагадаємо, віллу Шарія в Іспанії закидали коктейлями Молотова (відео). Стало відомо, що пропагандист Шарій виявився членом Міжнародної федерації журналістів.

Читайте також: Повітряні сили підтвердили ураження двох російських літаків
Теги: трагедія літак Telegram Анатолій Шарій блогер пропагандист відео

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