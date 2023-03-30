Головна Світ Політика
search button user button menu button

Що буде, коли Путін приїде у Вірменію? Партія Пашиняна дала чітку відповідь

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Що буде, коли Путін приїде у Вірменію? Партія Пашиняна дала чітку відповідь
Напередодні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна
фото з відкритих джерел

Правляча партія Вірменії попередила про арешт російського диктатора

У партії вірменського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна порадили президенту РФ Володимиру Путіну не відвідувати Вірменію. Про це повідомляє видання Factor.am

Керівництво країни має заарештувати президента Росії, заявив депутат Національних зборів Вірменії від правлячої фракції Гагік Мелконян.

«Якщо Путін приїде до Вірменії, його мають заарештувати <…> Путіну краще залишитися у своїй країні… Якщо ми входимо до цих угод, то маємо виконувати свої зобов'язання. Нехай Росія вирішує свої проблеми з Україною... Я хочу, щоб Путін не приїжджав до Вірменії», – сказав політик.

Минулого тижня Конституційний суд Вірменії схвалив ратифікацію парламентом Римського статуту – основного документа, за яким працює Міжнародний кримінальний суд (МКС). 

Вірменія підписала Римський статут ще 1999 року, проте не ратифікувала його. Уряд країни звернувся до Конституційного суду з проханням визнати юрисдикцію МКС у 2022 році, щоб закликати Азербайджан до відповідальності за дії на території Нагірного Карабаху.

Проте цьогоріч уже після ратифікації документа МКС Єреваном, російське МЗС пригрозило Вірменії «негативними наслідками». 

Нагадаємо, напередодні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

За межами Росії Путіна тепер мають заарештувати та передати до суду: генпрокурор України Андрій Костін пояснив, що тепер буде із диктатором. До слова, Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна.

Читайте також: Ордер на арешт Путіна. Вірменія ухвалила остаточне рішення
Теги: росія путін Римський статут Вірменія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співачка не афішує свого українського коріння
Йолка пообіцяла російській владі не «дискредитувати втарую армію»: документ потрапив в мережу
21 березня, 10:40
Британська розвідка вказала, звідки РФ тепер запускає дрони по Україні
Британська розвідка вказала, звідки РФ тепер запускає дрони по Україні
1 березня, 08:45
Президент Росії Володимир Путін 19 липня 2022 року зустрівся в Тегерані з головою Ірану Ібрагімом Райсі
Росія погодила з Іраном постачання збагаченого урану – ЗМІ
7 березня, 02:08
Трамп оскандалився новою заявою про Путіна та окупацію України
Трамп оскандалився новою заявою про Путіна та окупацію України
8 березня, 20:56
МЗС Росії повідомило, на який період продовжено «зернову угоду»
МЗС Росії повідомило, на який період продовжено «зернову угоду»
16 березня, 19:36
Фотограф «броневика Путіна» розповів про переслідування від ФСБ
Фотограф «броневика Путіна» розповів про переслідування від ФСБ
17 березня, 08:13
Пригожин узявся виправдовуватися через злите в мережу аудіо
Бізнесова та культурна еліта Росії проклинає Путіна. Усе, що відомо про злиту в мережу таємну розмову
26 березня, 11:13
Leroy Merlin продає усі свої магазини в Росії
Leroy Merlin продає усі свої магазини в Росії
24 березня, 14:52
Ердоган кличе Путіна у гості на ядерний об'єкт
Ердоган кличе Путіна у гості на ядерний об'єкт
Сьогодні, 00:53

Політика

Що буде, коли Путін приїде у Вірменію? Партія Пашиняна дала чітку відповідь
Що буде, коли Путін приїде у Вірменію? Партія Пашиняна дала чітку відповідь
Кремль готує масштабну мобілізацію – британська розвідка
Кремль готує масштабну мобілізацію – британська розвідка
Ізраїль вдарив ракетами по військових об'єктах Сирії
Ізраїль вдарив ракетами по військових об'єктах Сирії
Росія засекретила інформацію про свої ракетні випробування
Росія засекретила інформацію про свої ракетні випробування
Іран може збільшити поставки зброї Росії – ISW
Іран може збільшити поставки зброї Росії – ISW
Білий дім не бачить доказів порушень у використанні Україною військової допомоги
Білий дім не бачить доказів порушень у використанні Україною військової допомоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід (відео)
113K
Виселення з Лаври. Усик прийшов допомогти Московському патріархату (фото)
67K
Після виселення Московського патріархату з Лаври сталося диво: хрести посвітлішали
41K
Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну: Пекін відреагував
31K
Вклонялися чорному Мерседесу. Як віряни Московського патріархату проводжали Павла з Лаври
21K
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC
Сьогодні, 07:41
400 днів повномасштабної війни: Генштаб назвав місця найгарячіших боїв
Сьогодні, 06:34
Де за кордоном українці можуть оформити ID-картки? Деталі
Сьогодні, 05:45
Антициклон Liliosa суне на Україну: якою буде погода 30 березня
Сьогодні, 05:30
ЄС остаточно ухвалив заборону на використання звичних автомоболів, деталі
Сьогодні, 04:31
Зі Львова до Москви за $300: як заробляють на перевезеннях під час війни (фото, відео)
Сьогодні, 04:20

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту