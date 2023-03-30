Що буде, коли Путін приїде у Вірменію? Партія Пашиняна дала чітку відповідь

Правляча партія Вірменії попередила про арешт російського диктатора

У партії вірменського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна порадили президенту РФ Володимиру Путіну не відвідувати Вірменію. Про це повідомляє видання Factor.am

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Керівництво країни має заарештувати президента Росії, заявив депутат Національних зборів Вірменії від правлячої фракції Гагік Мелконян.

«Якщо Путін приїде до Вірменії, його мають заарештувати <…> Путіну краще залишитися у своїй країні… Якщо ми входимо до цих угод, то маємо виконувати свої зобов'язання. Нехай Росія вирішує свої проблеми з Україною... Я хочу, щоб Путін не приїжджав до Вірменії», – сказав політик.

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Минулого тижня Конституційний суд Вірменії схвалив ратифікацію парламентом Римського статуту – основного документа, за яким працює Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Вірменія підписала Римський статут ще 1999 року, проте не ратифікувала його. Уряд країни звернувся до Конституційного суду з проханням визнати юрисдикцію МКС у 2022 році, щоб закликати Азербайджан до відповідальності за дії на території Нагірного Карабаху.

Проте цьогоріч уже після ратифікації документа МКС Єреваном, російське МЗС пригрозило Вірменії «негативними наслідками».

Нагадаємо, напередодні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

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За межами Росії Путіна тепер мають заарештувати та передати до суду: генпрокурор України Андрій Костін пояснив, що тепер буде із диктатором. До слова, Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна.