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Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Чи планує Сі Цзіньпін вплинути на відновлення територіальної цілісності України?

glavcom.ua
«Миротворчий план» Сі більше виглядає не як план, а як намагання посилити власну геополітичну роль

Китай – чи не єдина держава, яка може реально вплинути не військовим чином на зупинення війни

Зеленський і Макрон мали вчора півторагодинну телефонну розмову. Окрім військової допомоги Франції Україні, президенти обговорили результати візиту Макрона до Китаю (в контексті російської війни проти України).

Китай сьогодні став тим майданчиком, де публічно проявляється певне протистояння позицій, у тому числі Заходу. Наприклад, два разючих за стилістикою візити – Макрона та Урсули фон дер Ляйн.

Хоча усі розуміють, що заклики Китаю та інших (уже й президент Бразилії Лула долучився до плану Сі) припинити війну прямо зараз без виведення російських військ з наших територій – це фактично згода на поточний статус-кво окупованих Росією українських територій.

А з іншого – знову ж таки, усі розуміють, що Китай – чи не єдина держава, яка може реально вплинути не військовим чином на зупинення війни (оскільки Росія економічно залежна від Китаю).

Питання в тому, чи планує Сі реально вплинути не просто на війну, а й на відновлення територіальної цілісності України. Востаннє Зеленський та Сі говорили ще у січня минулого року. Зараз у Китаї кажуть, що така розмова відбудеться, коли будуть «відповідні умови».

А що це за такі «відповідні умови»?

Бо поки «миротворчий план» Сі більше виглядає не як план, а як намагання посилити власну геополітичну роль.

Зберігання так званої нейтральності Китаю (засудження війни, але відсутність вимог до Росії піти з України) за фактом показує, що насправді Пекін влаштовує його рамка ідеологічного, блокового бачення війни – за майбутній світопорядок між США та Китаєм/Росією/іншими (де Китай посідатиме лідируючу роль).

Джерело
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Теги: росія Китай Франція Сі Цзіньпін

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Олеся Яхно

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