Чи планує Сі Цзіньпін вплинути на відновлення територіальної цілісності України?

«Миротворчий план» Сі більше виглядає не як план, а як намагання посилити власну геополітичну роль

Китай – чи не єдина держава, яка може реально вплинути не військовим чином на зупинення війни

Зеленський і Макрон мали вчора півторагодинну телефонну розмову. Окрім військової допомоги Франції Україні, президенти обговорили результати візиту Макрона до Китаю (в контексті російської війни проти України).

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Китай сьогодні став тим майданчиком, де публічно проявляється певне протистояння позицій, у тому числі Заходу. Наприклад, два разючих за стилістикою візити – Макрона та Урсули фон дер Ляйн.

Хоча усі розуміють, що заклики Китаю та інших (уже й президент Бразилії Лула долучився до плану Сі) припинити війну прямо зараз без виведення російських військ з наших територій – це фактично згода на поточний статус-кво окупованих Росією українських територій.

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А з іншого – знову ж таки, усі розуміють, що Китай – чи не єдина держава, яка може реально вплинути не військовим чином на зупинення війни (оскільки Росія економічно залежна від Китаю).

Питання в тому, чи планує Сі реально вплинути не просто на війну, а й на відновлення територіальної цілісності України. Востаннє Зеленський та Сі говорили ще у січня минулого року. Зараз у Китаї кажуть, що така розмова відбудеться, коли будуть «відповідні умови».

А що це за такі «відповідні умови»?

Бо поки «миротворчий план» Сі більше виглядає не як план, а як намагання посилити власну геополітичну роль.

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Зберігання так званої нейтральності Китаю (засудження війни, але відсутність вимог до Росії піти з України) за фактом показує, що насправді Пекін влаштовує його рамка ідеологічного, блокового бачення війни – за майбутній світопорядок між США та Китаєм/Росією/іншими (де Китай посідатиме лідируючу роль).