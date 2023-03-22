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Переговори завершені, Сі Цзіньпін залишив Москву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переговори завершені, Сі Цзіньпін залишив Москву
фото з відкритих джерел

З нагоди відльоту голови КНР російська влада влаштувала в аеропорту урочисту церемонію

Сьогодні вранці, 22 березня, лідер КНР Сі Цзіньпін завершив програму державного візиту до Москви і залишив Росію.  Про це повідомляють російські ЗМІ.

Борт голови Китаю відбув із столичного аеропорту Внуково-2.

З нагоди відльоту голови КНР російська влада влаштувала в аеропорту урочисту церемонію. Китайський лідер пройшов до борту червоною килимовою доріжкою в музичному супроводі військового оркестру. Біля трапу літака Сі Цзіньпіна проводжали віце-прем'єр РФ Дмитро Чернишенко, заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко та низка інших офіційних осіб.

До відома, журналісти зняли кадри розставання Сі Цзіньпіна та диктатора Володимира Путіна у Кремлі. Лідери двох країн обмінялися дружніми побажаннями. Журналісти зняли кадри від'їзду голови КНР Сі Цзіньпіна з Кремля після багатогодинних переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися 21 березня. Церемонія офіційної зустрічі відбулася у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу.

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Теги: Китай Сі Цзіньпін диктатор Дмитро Чернишенко влада Андрій Руденко путін

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