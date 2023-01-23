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Росія звинуватила Україну у «зберіганні зброї на АЕС». Банкова різко відповіла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія звинуватила Україну у «зберіганні зброї на АЕС». Банкова різко відповіла
Подоляк прокоментував чергову брехню російської пропаганди
фото: Офіс президента

Подоляк: «Сенс брехні від росіян – виправдати свої провокації»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк різко відреагував на пропагандистські заяви Росії у нібито зберіганні зброї на територіях атомних електростанцій України.

«Ніякої зброї на «території АЕС» Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно «заявляє» ru-СЗР (Наришкін). Натомість Рф захопила ЗАЕС і тримає там військових.  Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ.  Сенс брехні від росіян – виправдати свої провокації», – написав Подоляк Твіттер.

До відома, голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що Україна нібито зберігає західну зброю на територіях АЕС. «Це стосується найбільш дорогих та дефіцитних для ЗСУ ракет до комплексів РСЗВ HIMARS та західних систем ППО, а також артилерійських боєприпасів великого калібру», - сказав Наришкін, посилаючись нібито на дані російської розвідки.

Нагадаємо, раніше директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що через загострення на фронті погіршується також і ситуація навколо Запорізької АЕС. Тому виникла необхідність термінового створення безпечної зони навколо станції. 

Теги: Україна Михайло Подоляк МАГАТЕ Запорізька АЕС зброя росія

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