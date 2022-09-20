Путін готує велику мобілізацію. Чого чекати простим росіянам та військовим

Раніше в РФ покарання за відмову від участі воювати не було

Вояків армії РФ садитимуть в тюрму за відмову воювати та здачу в полон

Держдума РФ проголосувала за запропоновані для російської армії та силовиків правки до Кримінального кодексу: тепер відмова від участі у воєнних/бойових діях буде каратися в'язницею. У другому читанні «за» проголосував 381 депутат, лише один утримався, у фінальному – проголосували 389 депутатів.

Також російські депутати впровадили нові статті в кримінальному кодексі РФ – «добровільна здача в полон» (від трьох до 10 років в'язниці, якщо немає ознак держзради) та «мародерство» (до 15 років). Серед обтяжливих обставин з'явилося скоєння злочину «під час мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час».

Закрутили гайки відмовникам: невиконання наказу під час воєнного стану, у воєнний час чи умовах збройного конфлікту або ведення бойових дій, так само як і відмова від участі у військових чи бойових діях, каратиметься позбавленням волі від двох до трьох років, а якщо це спричинило тяжкі наслідки – від трьох до 10 років.

Невиконання наказу наразі у ЗС РФ карають терміном до двох років (якщо воно спричинило тяжкі наслідки – до п'яти років). Покарання за відмову від участі воювати поки що не було.

За самовільне залишення військової частини у період мобілізації чи воєнного стану, у воєнний час чи за умов збройного конфлікту або ведення бойових дій даватимуть контрактникам та призовникам:

до п'яти років ув'язнення (а не до року, як зараз) за 2-10 діб «прогулу»;

до семи років (а не до трьох) за «прогул» від 10 діб до місяця;

від п'яти до 10 років (а не до п'яти років) за понад місяць дезертирства.

Також введено кримінальну відповідальність за неявку або дезертирство (нарівні з контрактниками та призовниками) для призваних на військові збори «запасників».

Як вважає правозахисник із РФ та директор «Школи призовника» Олексій Табалов, такі дії свідчать про прогнення зупинити потік військових, які не хочуть воювати, і примусити їх брати участь у війні незалежно від переконань.

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Водночас російські пишуть, що ухвалені Держдумою норми про мобілізацію торкнуться росіян під присягою. Буцімто загальна мобілізація оголошується лише коли країна перебуває у стані війни. У такому разі громадянам, які перебувають на військовому обліку, надходять повістки з вимогою про прибуття до військкомату, де їх приписують до конкретної військової частини. Про це розповів московський адвокат, кандидат юридичних наук Олександр Карабанов.

«Загальна мобілізація оголошується лише в період, коли країна перебуває у стані війни, – наголосив Карабанов. – Тобто під час «військової операції» мобілізація проводитися не може. Порядок тут такий: людям, які перебувають на військовому обліку, спрямовують повістки з вимогою про прибуття до військкомату. Потім відбувається розпорядження до військової частини».

На військовому обліку перебувають особи, які відслужили у збройних силах, а також особи, які закінчили виші з військовою кафедрою. На обліку перебувають і ті, хто має відношення до силових відомств: поліції, Слідчого комітету Росії, міністерства з надзвичайних ситуацій та інших.

«Якщо, наприклад, людині виповнилося 27 років і вона не служила, вона все одно розглядатиметься як особа, яка перебуває в резерві. Всім громадянам призовного віку має прийти повістка про явку до військкомату та постановку на облік як перший етап мобілізації», – пояснив правозахисник.

За його словами, ухвалені депутатами поправки до Кримінального кодексу жорсткіше регламентуватимуть процеси, що відбуваються і під час так званої «спеціальної військової операції». При цьому, виходячи з нових норм, кримінальній відповідальності підлягатимуть ті особи, які вже склали присягу та були перерозподілені у військові частини. Мовляв, ниніщніх «ухилянтів» новий законопроєкт не стосується.

Нагадаємо, РФ посилює покарання за низку злочинів під час воєнного часу.

Як відомо, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб.