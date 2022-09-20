Путін визнав, що боїться спілкуватися з послами: в чому причина (відео) 

Не секрет, що глава Кремля ізолювався від оточення, щоб не захворіти

Кремлівський диктатор переживає, що заразиться Covid-19

Президент РФ Володимир Путін 20 вересня приймав вірчі грамоти у послів держав. Однак спілкуватися з дипломатами кремлівський диктатор не захотів і пояснив це побоюванням, буцімто пандемія Covid-19 в розпалі, тож тісної комунікації не вийде.

«Збільшення кількості хворих не дозволяє нам поспілкуватися більш тісно, але від цього наші відносини та робота не змінюються», – сказав Путін.



Промову перед амбасадорами Путін виголошував також на віддалі.

Як відомо, він і раніше приймав візитерів за довжелезним столом, на якомога більшій дистанції. Імовірно, Путін дуже боїться заразитися коронавірусом.

Раніше стало відомо, що оточення президента Росії Володимира Путіна постійно сидить на карантині з постійною ізоляцією та медичними тестами.

Кілька днів тому Путін корчив дивні гримаси на зустрічі з представником Туреччини: епічне відео.