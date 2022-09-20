Путін визнав, що боїться спілкуватися з послами: в чому причина (відео)
Кремлівський диктатор переживає, що заразиться Covid-19
Президент РФ Володимир Путін 20 вересня приймав вірчі грамоти у послів держав. Однак спілкуватися з дипломатами кремлівський диктатор не захотів і пояснив це побоюванням, буцімто пандемія Covid-19 в розпалі, тож тісної комунікації не вийде.
«Збільшення кількості хворих не дозволяє нам поспілкуватися більш тісно, але від цього наші відносини та робота не змінюються», – сказав Путін.
Промову перед амбасадорами Путін виголошував також на віддалі.
Як відомо, він і раніше приймав візитерів за довжелезним столом, на якомога більшій дистанції. Імовірно, Путін дуже боїться заразитися коронавірусом.
Раніше стало відомо, що оточення президента Росії Володимира Путіна постійно сидить на карантині з постійною ізоляцією та медичними тестами.
Кілька днів тому Путін корчив дивні гримаси на зустрічі з представником Туреччини: епічне відео.
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