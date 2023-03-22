Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін не досяг бажаного партнерства із Сі Цзіньпіном – ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Путін не досяг бажаного партнерства із Сі Цзіньпіном – ISW
Російський диктатор Володимир Путін та голова Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі в Москві, 21 березня 2023 року
фото: DW

Зобов'язання, взяті на себе лідерами двох держав, були помітно однобокими, що вказує на стриманість російсько-китайських відносин

Російський диктатор Володимир Путін за результатами переговорів із головою Китаю Сі Цзіньпіном у Москві не зміг забезпечити те двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він міг сподіватися. Таку оцінку дали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У спільній заяві КНР та РФ «про поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва, вступу в нову еру», яку підписали Путін і Сі 21 березня, викладені різні двосторонні наміри та підтверджена відданість країн до державного суверенітету та територіальної цілісності одна одної, окрім інших дипломатичних обіцянок.

Однак зобов'язання, взяті на себе лідерами двох держав, були помітно однобокими, що вказує на те, що очільник КНР погоджується на більш стриманий варіант російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, бажає Путін, вважають аналітики.

Сі похвалив диктатора, підтвердив відданість Китаю Росії в Раді Безпеки ООН і посилив позицію КНР щодо так званого політичного врегулювання війни в Україні, однак далі цих заяв він не пішов.

«Путін, навпаки, оголосив про низку заходів, що свідчать про орієнтацію Росії на Китай, що зберігається, і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах, які здаються дуже односторонніми в порівнянні з відносно помірними зобов'язаннями Сі», – підкреслюють фахівці.

У звіті також ідеться про те, що голова КНР не сигналізував про намір надати підтримку війні РФ проти України, окрім розпливчастих дипломатичних запевнень, що, ймовірно, є кроком назад, порівняно з тим, чого Путін сподівався досягти від переговорів.

Аналітики зазначають, що Путіну, ймовірно, не вдалося заручитися саме тим партнерством, якого він потребує та бажає. А Сі, швидше за все, залишить Москву, заручившись більш односторонніми гарантіями, ніж припускав Путін.

Водночас глава Кремля заявив про те, що в РФ і Китаю відбувся «дуже змістовний та відвертий обмін думками» про перспективи подальшого розвитку російсько-китайських відносин.

«Такої риторики явно не вистачає для формулювання, яке зазвичай використовується в дипломатичних виступах, щоб показати, що обидві сторони дійшли остаточних і суттєвих угод», – зауважили в ISW.

Нагадаємо, що 20 березня, Сі Цзіньпін прилетів до Путіна в Москву. Для очільника КНР це перший державний візит у РФ за чотири роки.

Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план». Лідер Китаю назвав Путіна своїм «дорогим другом», а також побажав російському диктатору перемогти на наступних президентських виборах.

До слова, США розкритикували заяви Сі Цзіньпіна щодо неупередженості Китаю стосовно російсько-української війни.

Читайте також: Крим ваш – Сибір наш? Як Путін передавав територію Китаю
Теги: Китай путін Сі Цзіньпін росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дев'ять років тому Путін анексував Крим. Це стало початком його кінця
21 березня нещасливий день для воєнних злочинців
Вчора, 13:53
Світ озброюється: які країни купують найбільше зброї та чому
Світ озброюється: які країни купують найбільше зброї та чому
15 березня, 21:12
У Міноборони Росії розповіли, чи продовжуватимуть мобілізацію
У Міноборони Росії розповіли, чи продовжуватимуть мобілізацію
10 березня, 21:40

Політика

Американські сенатори просять Байдена надати Києву касетні боєприпаси
Американські сенатори просять Байдена надати Києву касетні боєприпаси
Війна в Україні: США очікують, що Путін спробує зробити ще один наступ
Війна в Україні: США очікують, що Путін спробує зробити ще один наступ
Путін не досяг бажаного партнерства із Сі Цзіньпіном – ISW
Путін не досяг бажаного партнерства із Сі Цзіньпіном – ISW
Дрони США змінили маршрут над Чорним морем через інцидент із російським винищувачем – CNN
Дрони США змінили маршрут над Чорним морем через інцидент із російським винищувачем – CNN
У Литві розпочалися навчання українських саперів: деталі
У Литві розпочалися навчання українських саперів: деталі
Україна та Японія підписали заяву про особливе глобальне партнерство (фото)
Україна та Японія підписали заяву про особливе глобальне партнерство (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Путін на колінах. Чому українці повелись на відвертий фейк
65K
Що Московська церква залишає після себе. Фотоекскурсія Лаврою
20K
Ордер на арешт Путіна: уряд Угорщини підтвердив блокування спільної заяви з ЄС
18K
Скандал навколо нового глави Міносвіти: Лісовий готовий відмовитися від наукового ступеня
11K
Росію сколихнув сильний землетрус
9558
Нова «біда» у Лаврі. Московська церква повідомила про чергові обмеження від Мінкульту

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту