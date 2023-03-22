Путін не досяг бажаного партнерства із Сі Цзіньпіном – ISW

Російський диктатор Володимир Путін та голова Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі в Москві, 21 березня 2023 року

Зобов'язання, взяті на себе лідерами двох держав, були помітно однобокими, що вказує на стриманість російсько-китайських відносин

Російський диктатор Володимир Путін за результатами переговорів із головою Китаю Сі Цзіньпіном у Москві не зміг забезпечити те двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він міг сподіватися. Таку оцінку дали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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У спільній заяві КНР та РФ «про поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва, вступу в нову еру», яку підписали Путін і Сі 21 березня, викладені різні двосторонні наміри та підтверджена відданість країн до державного суверенітету та територіальної цілісності одна одної, окрім інших дипломатичних обіцянок.

Однак зобов'язання, взяті на себе лідерами двох держав, були помітно однобокими, що вказує на те, що очільник КНР погоджується на більш стриманий варіант російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, бажає Путін, вважають аналітики.

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Сі похвалив диктатора, підтвердив відданість Китаю Росії в Раді Безпеки ООН і посилив позицію КНР щодо так званого політичного врегулювання війни в Україні, однак далі цих заяв він не пішов.

«Путін, навпаки, оголосив про низку заходів, що свідчать про орієнтацію Росії на Китай, що зберігається, і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах, які здаються дуже односторонніми в порівнянні з відносно помірними зобов'язаннями Сі», – підкреслюють фахівці.

У звіті також ідеться про те, що голова КНР не сигналізував про намір надати підтримку війні РФ проти України, окрім розпливчастих дипломатичних запевнень, що, ймовірно, є кроком назад, порівняно з тим, чого Путін сподівався досягти від переговорів.

Аналітики зазначають, що Путіну, ймовірно, не вдалося заручитися саме тим партнерством, якого він потребує та бажає. А Сі, швидше за все, залишить Москву, заручившись більш односторонніми гарантіями, ніж припускав Путін.

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Водночас глава Кремля заявив про те, що в РФ і Китаю відбувся «дуже змістовний та відвертий обмін думками» про перспективи подальшого розвитку російсько-китайських відносин.

«Такої риторики явно не вистачає для формулювання, яке зазвичай використовується в дипломатичних виступах, щоб показати, що обидві сторони дійшли остаточних і суттєвих угод», – зауважили в ISW.

Нагадаємо, що 20 березня, Сі Цзіньпін прилетів до Путіна в Москву. Для очільника КНР це перший державний візит у РФ за чотири роки.

Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план». Лідер Китаю назвав Путіна своїм «дорогим другом», а також побажав російському диктатору перемогти на наступних президентських виборах.

До слова, США розкритикували заяви Сі Цзіньпіна щодо неупередженості Китаю стосовно російсько-української війни.