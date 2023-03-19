У Криму був не Путін? Експерт розповів, як двійник диктатора викрив себе

Візит очільника Кремля на окупований півострів відбувся перед приїздом президента Китаю у Москву

У роковини окупації Криму, 18 березня, російський диктатор Володимир Путін приїхав у Севастополь. Насправді це міг бути двійник очільника Кремля, і його видала одна деталь. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, приїзд двійника Путіна у Крим не дарма організували перед візитом лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Москву.

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Полковник ЗСУ помітив, що диктатор кульгав. На його думку, так робить людина, яка хоче приховати свою ходу.

Коли людина кульгає чи вдає це, то практично неможливо за ходою визначити, чи це двійник, чи основний персонаж. Тому якщо він кульгав, то, швидше за все, це був не Путін, переконаний військовий.

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Військовий експерт підкреслив, що візит двійника відбувся перед приїздом президента Китаю Сі Цзіньпіна у Москву.

«Вони чекають приїзду Сі Цзіньпіна. Спочатку збивають безпілотник, потім двійник Путіна з’являється в Криму. Це інформаційне послання, яке зараз буде підносити Путіна перед приїздом китайського лідера», – додав Світан.

Нагадаємо, Путін відвідав Крим та здивував своєю ходою.

Опіісля ж президент Росії уночі завітав до Маріуполя Донецької області, який російська армія розбомбила після повномасштабного вторгнення до України. Главу РФ супроводжував заступник глави російського уряду Марат Хуснуллін.