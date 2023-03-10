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Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»
Витік із газопроводу «Північний потік-2»
Фото: CNN

Правоохоронці підозрюють конкретний човен, пришвартований у Балтійському морі незадовго до інциденту з газопроводами

Данська поліція оголосила в розшук яхту, яка була помічена на острові Крістіансі в Балтійському морі поблизу місця вибуху на «Північних потоках». Про це повідомляє Reuters.

«Поліція розшукувала конкретний човен, який пришвартувався тут у вересні і може бути причетним до вибухів на газопроводах», – сказав вищий керівник острова Крістіансе Сорен Тійм Андерсен.

За його словами, у січні поліція Данії шукала інформацію про човни, пришвартовані до Крістіансу у період з 16 по 18 вересня. Правоохоронці опитували місцевих жителів, збирали кадри з гавані та інформацію з автомата з продажу квитків у порту.

Острів Крістіанс входить до невеликого архіпелагу приблизно за 18 км на північний схід від острова Борнхольм у Балтійському морі. Архіпелаг із населенням усього 98 осіб є колишньою військово-морською фортецею, але залишається під управлінням міністерства оборони Данії.

Зазначимо, що 7 березня The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Нагадаємо, що 27 вересня оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

Внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції. 

Теги: Північний потік Данія розшук поліція

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