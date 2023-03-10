Поліція Данії визначила яхту, яка може бути причетною до підриву «Північних потоків»

Правоохоронці підозрюють конкретний човен, пришвартований у Балтійському морі незадовго до інциденту з газопроводами

Данська поліція оголосила в розшук яхту, яка була помічена на острові Крістіансі в Балтійському морі поблизу місця вибуху на «Північних потоках». Про це повідомляє Reuters.

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«Поліція розшукувала конкретний човен, який пришвартувався тут у вересні і може бути причетним до вибухів на газопроводах», – сказав вищий керівник острова Крістіансе Сорен Тійм Андерсен.

За його словами, у січні поліція Данії шукала інформацію про човни, пришвартовані до Крістіансу у період з 16 по 18 вересня. Правоохоронці опитували місцевих жителів, збирали кадри з гавані та інформацію з автомата з продажу квитків у порту.

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Острів Крістіанс входить до невеликого архіпелагу приблизно за 18 км на північний схід від острова Борнхольм у Балтійському морі. Архіпелаг із населенням усього 98 осіб є колишньою військово-морською фортецею, але залишається під управлінням міністерства оборони Данії.

Зазначимо, що 7 березня The New York Times оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що за вибухом газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у Балтійському морі нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Нагадаємо, що 27 вересня оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

Внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.