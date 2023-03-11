Встановлено судно, що тиждень курсувало над «Північними потоками» перед підривом

Танкер під грецьким прапором може бути пов'язаний із диверсією

Із 6 по 12 вересня акваторією приблизно в 200 квадратних морських миль над трубопроводами «Північних потоків» курсував танкер під грецьким прапором Minerva Julie і це може бути пов'язане з диверсією, що відбулася 26 вересня. Про це пише видання Business Insider.

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Це виявив 29-річний данський аналітик Олівер Александер, який проаналізував дані морської автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) із суден, які проходили поблизу місця трьох із чотирьох ниток трубопроводу незадовго до пошкодження. Він помітив, що 600-футовий танкер Minerva Julie прямував на схід із Роттердама, коли 6 вересня він раптово практично на тиждень зупинився посеред Балтійського моря.

Поплававши шість днів над газопроводами, Minerva Julie попрямував до Таллінна, а звідти до Санкт-Петербурга, де пришвартувався 18 вересня.

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Нагадаємо, 26 вересня три з чотирьох труб газопроводу були підірвані.

Редакція Business Insider зв'язалася з власниками танкера, які пояснили дивну затримку тим, що судно чекало на інструкції щодо подальшого маршруту.

Як зазначає видання, навіть якщо судно безпосередньо не пов'язане з диверсією, показання екіпажу можуть надати цінні відомості слідчим.

Як повідомлялося, данська поліція оголосила в розшук яхту, яка була помічена на острові Крістіансі в Балтійському морі поблизу місця вибуху на «Північних потоках».