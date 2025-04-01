Путін гальмує процес переговорів про припинення вогню: якими будуть наслідки для РФ

Раніше стало відомо, що Трамп розлютився на Путіна через питання щодо України

Трамп вважає, що Путін повільно веде переговорний процес щодо припинення вогню

Президент США Дональд Трамп роздратований діями Путіна і вважає, що той гальмує процес переговорів про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис журналістки Fox News Джакі Хайнрік.

У соціальній мережі Х Хайнрік написала, що Білий дім розглядає застосування агресивних санкцій, включаючи російський «тіньовий флот». За її словами, обговорюються подальші кроки.

Журналістка зазначила з посиланням на джерело, що «президент Трамп розчарований Путіним і вважає, що Росія «повільно веде всеосяжні переговори про припинення вогню»».

Повідомляється, що наразі застосування санкцій є низьким – неофіційно оцінюється приблизно на «рівні 3 з 10».

«Заборона російського «тіньового флоту», який перевозить незаконну нафту через Балтійське море, буде легкою мішенню для тиску. FOX повідомили, що більша частина флоту вже потрапила під санкції, і 70% незаконних продажів нафти в Росії відбувається через використання їх тіньового флоту», написала вона.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському диктатору Володимиру Путіну в тому, що він вчинить правильно, намагаючись укласти мирну угоду.

«Я не думаю, що він відмовиться від свого слова. Ви говорите про Путіна. Я не думаю, що він відмовиться від свого слова. Я знаю його вже давно. Ми завжди добре ладнали», – сказав Трамп.

Напередодні президент США Дональд Трамп розлютився на російського диктатора Володимира Путіна через питання щодо України.

Також російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України, однак звинуватив ЄС у «непослідовності» та спробах «водити за ніс» Росію. Також він зазначив, що РФ розглядає країни БРІКС і КНДР як партнерів у цьому питанні.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.