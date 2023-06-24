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Путін планує вбити Пригожина? ЗМІ розкрили задум диктатора

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Путін планує вбити Пригожина? ЗМІ розкрили задум диктатора
«Путіну велика стрілянина не потрібна, тому завдання номер один – точково ліквідувати Пригожина та відірвати від нього кістяк ПВК «Вагнер»
фото з відкритих джерел

Збройні сили країни-агресорки не мають необхідних ресурсів, щоб перекрити ПВК «Вагнер» прохід до Москви

Президент Росії Володимир Путін розраховує зупинити збройний заколот ПВК «Вагнер», «точково ліквідувавши» засновника компанії Євгена Пригожина. Про це «Важливим історіям» повідомило джерело, близьке до Генштабу РФ.

Диктатор поставив перед російськими силовими структурами завдання вбити Пригожина. Проте підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

«Путіну велика стрілянина не потрібна, тому завдання номер один – точково ліквідувати Пригожина та відірвати від нього кістяк ПВК «Вагнер», – заявив співрозмовник видання й додав, що бійцям ПВК можуть запропонувати амністію, якщо вони припинять заколот.

Також джерело відзначило, що збройні сили країни-агресорки не мають необхідних ресурсів, щоб перекрити ПВК «Вагнер» прохід до Москви. Зараз кістяк російського угруповання збирають із усіх незайнятих на фронті підрозділів – чеченських формувань, Росгвардії, МВС та ФСБ.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Федеральна служба безпеки Росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер». 

Як відомо, нині місто майже ізолювали поліцейські та військові сили. Майже зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 «Дон» (Москва – Вороніж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новоросійськ). Усі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах із траси виставлено озброєні блокпости – Москва готується до облоги: розвідка повідомила, що відбувається у столиці Росії.

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Теги: путін наказ Євген Пригожин росія переворот держпереворот ПВК «Вагнер»

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