Ангела Меркель неодноразово заявила, що Мінські угоди дали Україні час підготуватись до війни

Російський диктатор Володимир Путін поскаржився на економічному форумі ПМЕФ-2023 у Санкт-Петербурзі, що Мінськими домовленостями його «водили за носа», повідомляє «Прямий».

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«Ми ж знаємо, з чого все почалось. Це ж не ми водили за носа наших партнерів. А вони, як з’ясувалось, підписуючи Мінські угоди, не збирались нічого робити. І публічно зовсім недавно про це сказали», – поплакався Путін.

До слова, канцлерка Німеччини у 2005–2021 роках Ангела Меркель неодноразово заявила, що Мінські угоди дали Україні час підготуватись до війни.

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Нагадаємо, президент Франції у 2012-2017 роках Франсуа Олланд в інтерв’ю виданню The Kyiv Independent заявив, що Мінські домовленості дали Україні необхідний час для зміцнення ЗСУ, і це зламало плани Путіна на перемогу у 2022 році. Він також зазначив, що «Мінськ» не дав змоги Путіну розширити тимчасово окуповані території на Донбасі.

Також Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістофер Хойсген, який з 2005 до 2017 року був радником із зовнішньої політики та безпеки канцлера Німеччини Ангели Меркель, в інтерв’ю «Укрінформу» розповів про мету і наслідки Мінських домовленостей. Він підтвердив тезу екс-канцлерки про те, що Мінські угоди дали Україні необхідний час для зміцнення армії.