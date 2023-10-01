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НАТО схвалило збільшення кількості миротворців у Косово

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
НАТО схвалило збільшення кількості миротворців у Косово
Альянс схвалив додаткові миротворчі сили в Косово після заворушень на косовсько-сербському кордоні
фото: Міністерство оборони України

Прем'єр-міністр Косова заявив, що Сербія хоче дестабілізувати ситуацію в регіоні за допомогою Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс схвалив додаткові миротворчі сили в Косово після заворушень на косовсько-сербському кордоні. Про це повідомляє видання Sky news.

«Ми закликаємо всі сторони до термінової деескалації. Ми продовжуємо закликати Белград і Приштину взяти участь у діалозі за сприяння ЄС як єдиному способі вирішити проблеми та досягти рішень, які поважають права всіх спільнот. Це є ключовим для тривалої безпеки в Косово та стабільності в регіоні», – зазначив Столтенберг.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті привітав рішення НАТО, заявивши, що Сербія хоче дестабілізувати ситуацію в регіоні за допомогою Росії.

«Ці люди хочуть повернути час назад. Вони шукають машину часу. Вони хочуть повернути годинник назад на 30 років. Але цього не станеться. Нам потрібне НАТО, оскільки кордон з Сербією дуже довгий, а армія Сербії останнім часом посилювала свої можливості й має багато військової техніки як від Російської Федерації, так і від Китаю», – сказав прем'єр-міністр Косова.

Нагадаємо, президент Сербії образився на ЄС через підтримку України. Вучич висловив нерозуміння тим, що ЄС набагато швидше рухається в питанні надання членства Україні, ніж Сербії.

Сербія подала заявку на членство в Євросоюзі у 2010 році й почала переговори у 2014-му. Нині вони загальмували насамперед через небажання Белграда нормалізувати відносини з частково визнаним Косовом.

Сербія також є єдиною західнобалканською країною, яка не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, що європейські посадовці неодноразово називали порушенням спільної зовнішньої політики об’єднання.

Раніше сербський президент Александар Вучич різко прокоментував перспективи визнання Україною Косова після того, як один з українських депутатів підписав звернення до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Белграда й Приштини. Коментуючи звернення Вучич заявив, що воно спрямоване проти Сербії і нібито робить його «винним за допомогу людям у Республіці Сербській», а ще – спрямоване на «провокування конфлікту».

Теги: міністр армія Сербія Косово Єнс Столтенберг президент кордон переговори

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