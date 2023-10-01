НАТО схвалило збільшення кількості миротворців у Косово

Прем'єр-міністр Косова заявив, що Сербія хоче дестабілізувати ситуацію в регіоні за допомогою Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс схвалив додаткові миротворчі сили в Косово після заворушень на косовсько-сербському кордоні. Про це повідомляє видання Sky news.

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«Ми закликаємо всі сторони до термінової деескалації. Ми продовжуємо закликати Белград і Приштину взяти участь у діалозі за сприяння ЄС як єдиному способі вирішити проблеми та досягти рішень, які поважають права всіх спільнот. Це є ключовим для тривалої безпеки в Косово та стабільності в регіоні», – зазначив Столтенберг.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті привітав рішення НАТО, заявивши, що Сербія хоче дестабілізувати ситуацію в регіоні за допомогою Росії.

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«Ці люди хочуть повернути час назад. Вони шукають машину часу. Вони хочуть повернути годинник назад на 30 років. Але цього не станеться. Нам потрібне НАТО, оскільки кордон з Сербією дуже довгий, а армія Сербії останнім часом посилювала свої можливості й має багато військової техніки як від Російської Федерації, так і від Китаю», – сказав прем'єр-міністр Косова.

Нагадаємо, президент Сербії образився на ЄС через підтримку України. Вучич висловив нерозуміння тим, що ЄС набагато швидше рухається в питанні надання членства Україні, ніж Сербії.

Сербія подала заявку на членство в Євросоюзі у 2010 році й почала переговори у 2014-му. Нині вони загальмували насамперед через небажання Белграда нормалізувати відносини з частково визнаним Косовом.

Сербія також є єдиною західнобалканською країною, яка не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, що європейські посадовці неодноразово називали порушенням спільної зовнішньої політики об’єднання.

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Раніше сербський президент Александар Вучич різко прокоментував перспективи визнання Україною Косова після того, як один з українських депутатів підписав звернення до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Белграда й Приштини. Коментуючи звернення Вучич заявив, що воно спрямоване проти Сербії і нібито робить його «винним за допомогу людям у Республіці Сербській», а ще – спрямоване на «провокування конфлікту».