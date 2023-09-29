НАТО розмістить 250 винищувачів на кордоні із Росією
Країни НАТО активно купують американські винищувачі п'ятого покоління F-35 на тлі війни Росії в Україні
Низка країн Східної та Північної Європи, зокрема Фінляндія, що нещодавно вступила до НАТО, різко наростили закупівлі американських винищувачів п'ятого покоління F-35 на тлі війни Росії в Україні. Так прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала повідомив про рішення придбати у США 24 таких літаки. Для цього планується витратити близько 150 млрд крон ($6,5 млрд). Перші F-35 будуть готові у 2029 році. Тоді ж чеські пілоти почнуть навчатися на них у США. Винищувачі надходитимуть до Чехії партіями, з 2031 по 2035 рік.
Фіала уточнив, що рішення про закупівлю прийнято «на основі рекомендації армії». «Одним із головних своїх зобов'язань уряд вважає забезпечення безпеки наших громадян та загалом нашої країни. А найкраще це робити шляхом модернізації нашої армії та її забезпечення тим, чого вона справді потребує», – сказав прем'єр.
26 вересня Румунія оголосила про намір купити у США 48 винищувачів F-35. Міноборони республіки направило до парламенту запит на схвалення правочину. Перша партія – 32 бойові літаки – коштуватиме бюджету країни 6,14 млрд євро, ще 16 буде придбано пізніше. Це найбільше придбання озброєнь в історії Румунії. Міністр національної оборони Анджел Тілвер уточнив, що літаки F-35 надійдуть до країни у 2032 році.
Раніше контракт із США на постачання 32 винищувачів F-35 за $4,6 млрд підписала Польща. У квітні цього року міністр оборони республіки Маріуш Блащак повідомив, що перші літаки будуть готові вже 2024 року. Крім цього, 25 вересня країна підписала угоду з виробником F-35 – компанією Lockheed Martin – про постачання вертольотів Apache. «Польща скоро матиме 96 Apache. Це буде найбільший флот цих вертольотів поза США»,– заявив Блащак.
У 2022 році Фінляндія уклала угоду про закупівлю 64 винищувачів F-35. Загальна сума контракту складає близько 10 млрд. євро. Літаки почнуть надходити до країни з 2026 року.
Крім того, цього літа Данія заявила про намір замінити свої F-16 на F-35 раніше, ніж спочатку планувалося. Раніше країна замовила 27 винищувачів п'ятого покоління у США. Перші чотири F-35 прибули на аеродром Скрідструп 14 вересня. Повністю постачання буде виконано до 2027 року.
Норвегія також замінила свої F-16 на F-35. Контракт на закупівлю 52 винищувачів загальною вартістю $10 млрд було укладено ще 2018 року. За договором Норвегія мала щорічно отримувати від США по шість нових F-35. Основна база цих винищувачів знаходиться на аеродромі Ерланн у Тренделазі. Парк F-35 має вийти на повну бойову готовність у 2025 році. Усі ці країни входять до НАТО. Таким чином, у перспективі поблизу російських кордонів розмістяться 247 винищувачів F-35.
Нагадаємо, у Південній Кароліні (США) було виявлено уламки винищувача F-35, що розбився у неділю вдень. Про це повідомляє Reuters.
Пілот літака F-35B Lightning II благополучно катапультувався. Авіаційна баз Чарльстон просила громадськість допомогти у пошуку уламків літака. «Якщо у вас є якась інформація, яка може допомогти нашим рятувальним групам виявити F-35, зателефонуйте до Оперативного центру оборони бази по телефону», – йдеться у повідомленні авіабази. Через день ці пошукові групи знайшли уламки.
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