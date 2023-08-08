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Президент Сербії погрожує Україні через Косово

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президент Сербії погрожує Україні через Косово
Вучич: «Якщо Україна визнає незалежність Косова, то втратить усе в один день»
фото з відкритих джерел

Лист-звернення до урядів західних держав закликає посилити тиск на Сербію та відійти від спроб балансу у ставленні до неї та Косова

Сербський президент Александар Вучич різко прокоментував перспективи визнання Україною Косова після того, як один з українських депутатів підписав звернення до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Белграда й Приштини. Слова Вучича на пресконференції у вівторок цитує телеканал RTRS.

Лист, який підписали голови десяти парламентських комітетів із закордонних справ і понад півсотні депутатів різних парламентів, закликає посилити тиск на Сербію та відійти від спроб балансу у ставленні до неї та Косова.

Ініціатором листа стала британська депутатка Алісія Кернс, долучився до нього й голови комітету Верховної ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Коментуючи листа Вучич заявив, що він спрямований проти Сербії і нібито робить його «винним за допомогу людям у Республіці Сербській», а ще – спрямований на «провокування конфлікту».

«Україна – дружня нам країна. Гадаю, Зеленський розумніший за Мережка. Бо уявіть: якщо Україна визнає незалежність Косова, то втратить усе в один день», – додав президент Сербії, не уточнивши, що має на увазі.

Вучич додав, що завжди буде обстоювати «лібертаріанський підхід» і право Сербії ухвалювати власні рішення.

Як відомо, Україна офіційно не визнає Косова – країни, яка проголосила незалежність у 2008 році й чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН. Відтоді близько ста країн світу визнали Косово, решта ж вважають його частиною Сербії, де країна офіційно вважається краєм Косово і Метохія.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда призначив парламентські вибори у країні на 15 жовтня.

До слова, Євросоюз не може надати Україні гарантії безпеки, адже не є оборонною організацією. Це дискусія на рівні НАТО та окремих країн.

Читайте також: Балканська дилема. Як діяти Україні в конфлікті між Сербією та Косово
Теги: Володимир Зеленський лист Косово Сербія

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