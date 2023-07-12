Найважливішою темою під час візиту російського диктатора до Китаю стане двостороннє торговельно-економічне співробітництво між країнами

У Кремлі заявили, що поїздка Путіна до Пекіна у порядку денному

Прессекретар президента країни-терористки РФ Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про візит російського лідера Владіміра Путіна до Китаю у жовтні 2023 року для участі у форумі «Один пояс – один шлях». За його словами, ця поїздка знаходиться у порядку денному.

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«Діалог триває на самих різних рівнях… І, звісно, на порядку денному і візит Путіна, зі строками якого ми ще точно визначимося», – заявив Пєсков 12 липня, передає росЗМІ.

За словами речника Путіна, найважливішою темою під час візиту російського диктатора до Китаю стане двостороннє торговельно-економічне співробітництво між країнами.

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«Теми досить об'ємні, звичайно, в першу чергу це двостороннє торговельно-економічне співробітництво, але також важливо обмінятися думками про ситуацію у світі, в різних регіонах, які мають особливе значення для кожної з наших країн», – сказав Пєсков та додав, що існує потенціал для «конструктивної взаємодії» між Росією і Китаєм.

Нагадаємо, що Китай відмовився засудити повномасштабне вторгнення Москви в Україну. Натомість Пекін, майже через рік повномасштабної війни, виступив із «мирним планом», який розкритикували в Україні та на Заході.

Раніше офіційний Пекін виступив проти будь-яких спроб військового альянсу розширити свою присутність в азійсько-тихоокеанському регіоні та різко відреагував на зміст комюніке НАТО з саміту у Вільнюсі.

До слова, хакерська група, що базується в Китаї, з метою шпигунства зламала низку облікових записів електронної пошти, пов'язаних з державними установами в країнах західної Європи.