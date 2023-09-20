Після США Зеленський відвідає ще одну країну

Український президент відвідає Торонто та Оттаву, де у п'ятницю виступить у парламенті

Президент України Володимир Зеленський цього тижня збирається відвідати Канаду після візиту в ООН і США. Про це повідомили джерела CBC News.

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Як зазначається, український президент відвідає Торонто та Оттаву, де у п'ятницю виступить у парламенті.

Наразі цей візит Зеленського офіційно не анонсований, а канадські та українські урядовці відмовилися давати коментарі. Очікується, що президент України попросить додаткової військової підтримки у Канади.

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Голова кафедри українських студій Оттавського університету Домінік Арель сказав, що візит відбувається в критичний час, коли війна з Росією не є головною проблемою багатьох західних країн, включаючи Канаду, а контрнаступ досягає лише помірного прогресу.

«Ніщо не замінить звернення особисто. Важливо підтвердити базові принципи, чому це так важливо також для канадців, а не лише для американців чи європейців», – зазначив Арель.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Нью-Йорку зустрівся з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Зазначається, що сторони обговорили перспективи відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.