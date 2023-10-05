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Іспанія підтримує вступ України до ЄС: прем'єр Санчес розкрив деталі саміту у Гранаді

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Іспанія підтримує вступ України до ЄС: прем'єр Санчес розкрив деталі саміту у Гранаді
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запевнив у підтримці України
фото: Guardian

Педро Санчес заявив, що він радий присутності Володимира Зеленського на заході у Іспанії 

Сьогодні, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїхав на саміт Європейської політичної спільноти у Гранаді (Іспанія). Про це пише The Guardian.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес сказав журналістам, прибувши на саміт, що ця зустріч демонструє роль України в Європі. Лідери країн Європи, за його словами, сьогодні обговорять багатосторонність, вплив російської війни, енергетику та штучний інтелект.

Завтра лідери ЄС відкриють дебати щодо майбутнього блоку, зазначив він, підкресливши, що розширення принесе виклики.

Відповідаючи на запитання про допомогу Заходу Україні, Санчес сказав, що «солідарність, єдність і, звичайно, вся підтримка не лише європейських урядів, але й наших суспільств – я думаю, що всі європейці підтримують Володимира Зеленського та його країну». І, звичайно, ми готові підтримувати... до кінця цієї війни наших друзів в Україні».

«У нас, звичайно, є дебати, і ми повинні досягти результатів у Європейському Союзі», – сказав він, вказуючи на дискусії щодо довгострокового бюджету блоку.

Санчес також не оминув увагою участь Володимира Зеленського у заході. «Для мене честь бачити Володимира Зеленського з нами тут, у Гранаді. Я вважаю, що сьогодні Гранада є столицею Європи, а також столицею миру», – сказав іспанський політик. 

Глава іспанського уряду після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти заявив, що Іспанія виступає за розширення Євросоюзу з 28 до 35 членів.

Як повідомлялося, Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії.

До слова, західні лідери, як очікується, запевнять президента України Володимира Зеленського у довгостроковій підтримці після того, як президент США Джо Байден висловив побоювання, що міжреспубліканська боротьба у Конгресі може зашкодити американській політиці щодо продовження допомоги Києву. Про це повідомляє Reuters.

Про  приїзд Зеленського не було оголошено заздалегідь з міркувань безпеки. Офіційні особи, знайомі з планами, заявили, що він візьме участь у саміті, що дасть йому можливість вимагати терміново необхідної військової допомоги, наприклад, систем протиповітряної оборони.

Теги: міністр саміт Іспанія Володимир Зеленський президент дебати Педро Санчес

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