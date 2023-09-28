Візит генсека НАТО до Києва, Україна стане президентською республікою. Головне за 28 вересня

Сторони вже обговорили посилення ППО

Єнс Столтенберг перебуває з неоголошеним наперед візитом у Києві, Рада розглядає можливість переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, вступ України в НАТО. «Главком» зібрав у добірку новини 28 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

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До Києва з неоголошеним візитом приїхав генсек НАТО

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного Договору (НАТО) Єнс Столтенберг перебуває з неоголошеним наперед візитом у Києві. У нього була зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Відомо, що сторони вже обговорили посилення протиповітряної оборони.

Україна може перейти від парламентсько-президентської держави до президентської

Перший заступник спікера Верховної Ради, нардеп від фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що нині розглядається можливість переходу України від парламентсько-президентської держави до президентської. Пізніше він у коментарях під своїм постом пояснив, що де-факто зміни вже відбуваються, адже «під час воєнного стану президент – це Верховний Головнокомандувач і під час війни його роль підсилюється».

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Україна увійшла до Ради керуючих МАГАТЕ

Україна увійшла до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). І пробуде там найближчі два роки. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна залишається надійним партнером у сфері атомної енергетики, і додав, що ядерна безпека та захищеність мають бути гарантовані.

Вступ України в НАТО: Столтенберг зробив заяву

Сьогодні Україна близька до членства в Альянсі, як ніколи раніше. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільному із президентом Володимиром Зеленським брифінгу у Києві. Він підкреслив, що підтримка України на міжнародній арені продовжує зростати, у той час коли підтримка дій РФ - зменшується. За словами Столтенберга, українці борються за свої родини та майбутнє, а Москва ж воює за імперські ілюзії.

Китай надає Україні допомогу, яка може не сподобатися Путіну

Протягом останніх двох тижнів китайські компанії зробили великі закупівлі кормової кукурудзи в України. Таким чином забезпечили фінансову підтримку Україні. Зазначається, що про закупівлю української кукурудзи Китаєм повідомили неназвані трейдери в Азії та Європі. Імовірний обсяг закупівель становить кілька сотень тисяч тонн.