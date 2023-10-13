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Нідерланди анонсували нову допомогу Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте
фото з відкритих джерел

Планується постачання снарядів для зенітних ракетних систем комплексу Patriot

Нідерланди нададуть нову військову допомогу Україні для захисту енергетики та зернового коридору. Планується постачання снарядів для зенітних ракетних систем комплексу Patriot. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Twitter.

«Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Цієї зими Росія намагатиметься завдати Україні якомога більше шкоди. Тому Нідерланди постачатимуть додаткові ракети для Patriot, щоб Україна могла захистити себе від варварських ударів Росії», – наголосив Рютте.

Рютте також додав, що разом з президентом України Володимиром Зеленським він відвідав Одеський порт, де громадяни їх країни продовжують працювати для експорту зерна та інших товарів.

«Нідерланди допоможуть Україні придбати патрульні катери, які допоможуть забезпечити безпеку судноплавного маршруту для експорту зерна», – наголосив Рютте.

Як повідомлялося, 13 жовтня, президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Одеси зустрівся там із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Сторони обговорили посилення української ППО й не тільки. 

Нагадаємо, триває 597-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Кремлівські терористичні війська цинічно завдали ракетний удар по дитячому будинку творчості у центрі міста Покровськ Донецької області. Внаслідок прицільного влучання, отримали поранення понад 20 цивільних осіб, частково зруйновано дві адміністративні будівлі. 

Теги: росія міністр Нідерланди Володимир Зеленський Україна президент поранення

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