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Лідер республіканців в Сенаті відповів, чому підтримка України відповідає інтересам США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Лідер республіканців в Сенаті відповів, чому підтримка України відповідає інтересам США
Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл
фото з відкритих джерел

Передача Україні озброєння для проведення військових операцій сприяє розвитку промислової бази у Сполучених Штатах

Активна підтримка України з боку США відповідає національним інтересам Сполучених Штатів та повинна продовжуватися. Про це заявив лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл, повідомляє «Голос Америки».

«Ми стоїмо тут проти Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану. Це вже свідчить, що ви на правильному боці. По-друге, ми не втрачаємо жодного американського військового. Українці самі ведуть війну. Щодо нашого ВВП – це справді невелика частина, яку ми приділяємо для цих зусиль в Україні. Якщо Путін переможе, наступною буде країна НАТО. І я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його, і єдині, хто готовий брати участь у цьому, – це самі українці. Українці проявляють мужність та відвагу і, я думаю, що це надихає решту світу, яка обирає своїх лідерів, країни, якими не керують автократи», – сказав Макконнелл.

Він наголосив, що передача Україні озброєння для проведення військових операцій сприяє розвитку промислової бази у Сполучених Штатах та створює робочі місця для американських громадян.

«Коли ми постачаємо зброю та боєприпаси в Україну, ми заміщуємо значну частину наших активів на більш сучасне, передове обладнання. Нам слід оновлювати нашу промислову базу й без війни в Україні, оскільки конкуренція з боку Росії та Китаю постійно зростає», – відзначив сенатор.

За його переконанням, рішучий спротив України з підтримкою союзників також сприяє зміцненню миру на Далекому Сході.

«Є деякі американці, які кажуть, що це далеко від Далекого Сходу, і ось там наші справжні тривоги. Але прем’єр-міністр Японії сказав, що якщо ви хочете надіслати повідомлення президенту Сі, бийте Путіна в Україні. Південні корейці стурбовані, філіппінці стурбовані, австралійці стурбовані. Отже, це справді має величезний вплив на Азію та майбутнє Тайваню», – підсумував Макконнелл.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки у проєкті про додаткове фінансування для уряду заклали понад $6 млрд на підтримку України. Більша частина цієї суми піде на військову допомогу. 

Теги: міністр путін українці фінансування боєприпаси озброєння спротив

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