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Путін розкритикував своє інтерв'ю з Карлсоном та назвав того «небезпечною людиною»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Путін розкритикував своє інтерв'ю з Карлсоном та назвав того «небезпечною людиною»
Путін розповів, чого очікував від нещодавнього інтерв'ю з Карлсоном
фото: скріншот відео

Диктатор був переконаний, що американський журналіст ставитиме «гострі запитання»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що американський журналіст Такер Карлсон – небезпечна людина, яка спеціально «обрала тактику не ставити під час розмови гострі запитання».

«Такер Карлсон – небезпечна людина. Я чесно кажучи, гадав, що він буде вести себе агресивно та ставитиме гострі запитання. Але він обрав іншу тактику та як на західного журналіста виявився терплячим та не давав мені приводу зробити те, до чого я був готовий», - зазначив президент країни-агресорки.

Путін додав, що, на його думку, Карлсон дотримувався свого певного плану, який врешті-решт і виконав. Російський диктатор також наголосив, що від інтерв’ю «повного задоволення не отримав».

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону справжнісінькою психологічною спецоперацією РФ.

До слова, Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону сміховинним.

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Теги: путін журналіст диктатор інтерв'ю

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