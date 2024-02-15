Путін розкритикував своє інтерв'ю з Карлсоном та назвав того «небезпечною людиною»

Диктатор був переконаний, що американський журналіст ставитиме «гострі запитання»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що американський журналіст Такер Карлсон – небезпечна людина, яка спеціально «обрала тактику не ставити під час розмови гострі запитання».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Такер Карлсон – небезпечна людина. Я чесно кажучи, гадав, що він буде вести себе агресивно та ставитиме гострі запитання. Але він обрав іншу тактику та як на західного журналіста виявився терплячим та не давав мені приводу зробити те, до чого я був готовий», - зазначив президент країни-агресорки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Путін додав, що, на його думку, Карлсон дотримувався свого певного плану, який врешті-решт і виконав. Російський диктатор також наголосив, що від інтерв’ю «повного задоволення не отримав».

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону справжнісінькою психологічною спецоперацією РФ.

До слова, Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону сміховинним.